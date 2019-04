Un figlio a sorpresa, sabato 27 e domenica 28 a Cava per la chiusura della Stagione Teatrale.

Si chiuderà sabato 27 aprile dalle 20.00 e domenica 28 dalle 19.00 la Stagione Teatrale 2018/ 2019, organizzata dall’Associazione Arcoscenico in collaborazione con il Piccolo Teatro al Borgo, che da ottobre scorso ad oggi ha visto avvicendarsi i due gruppi sul palco del Teatro Il Piccolo di Cava (ex-seminario), situato in P.zza V. Emanuele III, in pieno centro storico.

A concludere questo cartellone lo spettacolo “Un figlio a sorpresa!”, la nuova commedia inedita di Luigi Sinacori, presentata in anteprima nazionale per la città di Cava de’ Tirreni.

La commedia racconta la forza e la determinazione di una madre che in tarda età, e alle prese con una misteriosa malattia, vuole trovare il padre del suo unico figlio, cresciuto da sola “con tutto l’amore di questo mondo”. La riflessioni sui rimorsi di gioventù lasciano grande spazio agli imprevisti sui “papabili” padri e ai siparietti con compaesani rumorosi e inopportuni, alle prese con elezioni, pettegolezzi e grandi “disegni divini”.

Una commedia agrodolce, ma tutta da ridere!