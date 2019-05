Tutti a Teatro, gran finale a Battipaglia domenica 12.

Domenica 12 maggio 2019 alle 20.30 presso l’Auditorium S. Gregorio VII in Via Manzoni a Battipaglia calerà il sipario sulla stagione 2018-2019 di “Tutti a teatro”, la rassegna organizzata ogni anno dalla storica compagnia battipagliese “Samarcanda Teatro ”.

Alla fine si conteranno, dallo scorso ottobre ad oggi, ben 22 spettacoli messi in scena sia dalla compagnia ospite che da tanti altri sodalizi teatrali provenienti da tutta la regione.

A chiudere il ricco cartellone della rassegna sarà la compagnia salernitana “Così per caso”, che metterà in scena la divertentissima commedia napoletana “Mettimmece d’accordo e ce vattimme”, scritta da Gaetano di Maio, diretta ed interpretata da Maria Caiafa. Tra gli altri interpreti, Brunella Di Pasqua e Roberto Quattrucci.

Per l’occasione gli organizzatori presenteranno un’importante iniziativa, volta a sensibilizzare i giovani verso l’arte teatrale: l’entrata sarà gratuita per bambini, ragazzi e giovani fino a 18 anni. In merito a ciò il Presidente di “Samarcanda Teatro”, Francesco D’Andrea, ha già anticipato sui social, per la nuova stagione 2019-2020, una nuova iniziativa speciale rivolta agli Under 30. Ulteriori informazioni ai numeri 3405702204, 3337253526, 3287562598.