Trovarsi, adattamento da Pirandello sabato 23 e domenica 24 al Teatro La Ribalta.

“Vero è soltanto che bisogna crearsi, creare! E allora soltanto, ci si trova”; così scriveva Luigi Pirandello nel lontano 1932, parole che riecheggeranno al teatro La Ribalta di Salerno questo fine settimana. L’appuntamento, infatti, è per sabato (ore 21) e domenica (ore 19) quando in scena tornerà la Compagnia La Ribalta per la rassegna “I Diversi Volti del Teatro” con il testo “Trovarsi”, riscritto e riadattato dalla regista Valentina Mustaro.

Lo spettacolo vi condurrà verso il difficile rapporto tra vita artistica e vita personale, il dimenarsi dell’artista tra realtà e finzione cercando di trovarsi tra le molte facce della vita e i mille personaggi che interpreta nel teatro, il viaggio verso la definizione di se stessi affrontando giorno dopo giorno i propri fantasmi interiori. La singolare rivisitazione della regista Valentina Mustaro pone l’attenzione sullo smarrimento emozionale che a volte pervade l’attore, uno smarrimento fatto di facce e volti che non sono i propri ma quelli del personaggio che interpreta; è così che spesso inizia un allontanamento dal Teatro, per ritrovare se stessi; fino a scoprire che fuori dalle scene c’è ben poco di Reale. Insomma, Realtà e finizione si mescoleranno di continuo in una continua ricerca del proprio sé.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

