Trilogia Greca con Antigone, Elettra e Medea mercoledì 26 a Paestum.

Torna in scena al Parco Archeologico di Paestum, su concessione del Ministero per i Beni e le Attività Culturali, il teatro classico dell’Accademia Magna Graecia

“TRILOGIA – Antigone, Elettra, Medea: l’intimo dissenso

della modernità”

26 agosto 2020 – ore 21.15 – Tempio di Hera (c.d.Basilica)

NOTE DI REGIA (Sarah Falanga):

Quanto lontane sarebbero, a parer comune, ANTIGONE, ELETTRA e MEDEA?

Non credo tanto…

Scorgere negli sguardi delle voci accese di un mercato o delle bancarie, costrette da “tailleur”… nelle mani che spingono delicate carrozzine piangenti di giovani donne future…e negli incontri di sguardi di intesa tra donne che ancora non si sono scambiate “il nome”, per essere complici silenziose e sofferenti…Capelli raccolti su nuche nascoste, come gabbie costruite per donare libertà agli uomini che non si accorgono neanche di tali modi…

Ed ancora donne contro donne, donne contro madri e matrigne, contro donne traditrici per non tradire la radice di un’idea!

Dove sono Antigone, Elettra e Medea?

Sono in ogni donna “moderna”, nelle sue sindromi, nei suoi affanni, nei suoi dubbi, nei suoi dolori.

Sono in scena ogni giorno e stanotte, nel tempio della dea fertile di vita…la vita che irrefrenabilmente si rinnova insopprimibile…nella sofferenza profonda e nella gioia pura…comunque unicamente ed incondizionatamente Donne!

Riadattamento e Regia: SARAH FALANGA

Produzione: Accademia Magna Graecia

Costumi: Leticia Craig

In scena: Sarah Falanga, Laura Mammone, Luisa Tirozzi, Giusy Paolillo, Christian Mirone, Marco Gallotti, Luca Lippolis, Damiano Agresti, Angelica Trezza, e la piccola Giorgia De Simone.

PRENOTAZIONE OBBLIGATORIA nel rispetto delle normative anti COVID 19

Spettacolo teatrale con sedute – Durata: 1 h 15

PER INFO, BIGLIETTI, ACQUISTO, PRENOTAZIONI:

333.7650338 (whatsapp)

Link all’evento: https://www.facebook.com/events/340882070400924/

COSTO DEL BIGLIETTO:

– 28,00 € Intero

– 18,00 € Ridotto (ridotto 7-18 anni)

– Bambini 0-6 anni (gratis, in braccio ad un adulto)

LOCATION e INGRESSO: Varco area del santuario meridionale (TEMPIO DI NETTUNO) – PARCO ARCHEOLOGICO di PAESTUM (SA).

Si specifica che la location dello spettacolo è raggiungibile solo a piedi, essendo zona pedonale, e dista circa 200 mt dal Parcheggio (custodito).

