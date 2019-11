Tre Compari Musicanti, Paolo Apolito al Teatro Sant’Alfonso venerdì 22 per Scenari pagani.

Venerdì 22 NOVEMBRE 2019

ore 20:30 | CUPOLA Teatro Sant’Alfonso Pagani Sa

PROLOGO a Scenari pagani 23

PAOLO APOLITO

dal format ‘antropologo a domicilio’

in

TRE COMPARI MUSICANTI

Storie minime nella grande storia: briganti, borbonici, francesi.

con

PAOLO APOLITO

ANTONIO GIORDANO – zampogna e chitarra battente

ore 20:00

Aperi/spettacolo a cura di Ritratti di Territorio

Tre compari musicanti: Storie minime…. è scritto e interpretato da Paolo Apolito e precede un libro che verrà, che è in corso di redazione. È incentrato su un periodo cruciale del Sud, in cui si gettarono le basi dei decenni a seguire: a cavallo tra la fine del Settecento e gli inizi dell’Ottocento, quando si delinearono le forme sociali che vedranno l’esclusione sociale, la miseria economica e sociale e la subalternità culturale dei contadini poveri negli anni di formazione dello Stato italiano, e che non cesseranno se non dopo la seconda guerra mondiale. Lasciando però strascichi e conseguenze che ancora pesano sulla realtà del Sud. Nel monologo si seguono le grandi vicende di quell’epoca attraverso storie minime di anonimi contadini dei quali vi sono tracce documentarie liberamente elaborate nel monologo. E intorno a cui l’autore ha recuperato elementi di cultura contadina che vengono dalle ricerche sulle tradizioni popolari svolte con Annabella Rossi e Roberto De Simone, su musiche, canti, e feste dei contadini del Sud.