Tornano i Venerdì musicali al Teatro del Giullare, primo appuntamento con Max Maffia & the Empty Daybox.

Si rinnova anche per la Stagione 2018/2019 il solido legame che unisce Piccolo Teatro del Giullare alla musica.

Venerdì 9 Novembre, a partire dalle 21.30, il palco e la platea di via Incagliati, 2 saranno avvolte dalle note melodiose della melodiosa musica acustica di

MaxMaffia&theEmptyDaybox

Il gruppo acustico offrirà la sua avvolgente musica nel corso di un concerto composto da brani presenti nei due album già editi, “Happiness is tree” e “A better place”, e da pezzi inediti che andranno a comporre il terzo cd previsto in uscita per il 2019.

Max Maffia (chitarra)

Valerio Valiante (chitarra)

Alessandro Taborri (percussioni)

Annamaria Conte (flauto)

Gino Ariano (basso)

BIO:

La formazione, nata nel 2009, propone un suggestivo set di ambient strumentale acustico dal sapore mediterraneo che colpisce per qualità ed atmosfera.

Il fondatore, il chitarrista salernitano Max Maffia, dopo aver militato in numerose band quali “The Peanuts”, “Appesi a un filo”, “Il pozzo di san Patrizio” e “Nicodemo” e dopo l’esperienza nel campo della discografia con la Daybox Records, etichetta indipendente di cui è fondatore, decide di voler proporre un repertorio di brani originali strumentali acustici insieme con musicisti di diversa estrazione.

Il progetto dà vita al primo lavoro discografico nel 2012: “Happiness is a tree” che esce su etichetta Daybox il giorno 9/2/2012 su catalogo CdBaby e distribuito su tutti i prinicipali portali digitali (quali iTunes, Amazon, Rhapsody, EMusic, Last.fm, Napster). Il disco è prodotto dal musicista produttore Lorenzo Maffia

Nel 2015 esce “A better place” Ep di 4 brani con la stessa produzione e distribuzione del primo.

Nel 2016 la formazione si arricchisce di due nuovi componenti Annamaria Conte al flauto traverso e Gino Ariano al basso.

Attualmente la band sta lavorando al nuovo album previsto in uscita per il 2019.

Date :

Venerdì 9 Novembre, ore 21.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu