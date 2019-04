Ti aspetto fuori, spettacolo sul bullismo sabato 6 al teatro Centro Sociale per Scenari pagani.

Sabato 6 Aprile 2019

Teatro Centro Sociale – Pagani – SA

TI ASPETTO FUORI

uno spettacolo sul bullismo

drammaturgia Nicolantonio Napoli

con

Antonetta Capriglione, Chiara Cordone, Filomena Cercola, Maria Camilla Falcone, Martina Fraia, Ylenia Maione, Rosario Pecoraio, Christian Rosa, Vincenzo Sabatino, Alfonsina Squillante

Luci Michele Vittoriano

assistente alla regia Maria Camilla Falcone

ideazione e regia Nicolantonio Napoli

Ti aspetto fuori si articola attorno alle tematiche del Bullismo e del cyberbullismo ed è interpretato senza trucchi scenotecnici, con una lingua e un modo gestuale aspro e «vero», senza concessioni alla dizione e alle buone convenzioni teatrali. Ti aspetto fuori rende testimonianza di un dramma che riguarda tutti, i nostri ragazzi, la famiglia, la scuola.

Racconta un giorno di scuola, di una classe di giovani e scatenati ragazzi, la più ‘disperata’ di un malandato istituto di periferia, la più dimenticata della città. I ragazzi sono ingovernabili, teppisti, distruttivi, annoiati. I docenti danno il loro peggio sia dal punto di vista lavorativo che personale.

Le cose peggiorano ulteriormente quando a scuola arriva Rosario, un pluribocciato arrogante, che fa del motto “io me ne frego” uno stile di vita. La personalità da bullo ha una fortissima influenza su Beauty Case, la trendy fashion blogger della classe.

Fa leva sulla sua difficoltà a stare dentro le regole scolastiche, a riconoscere il limite come uno strumento anche positivo.

La classe è schiacciata da una catena di arroganze, sopraffazioni, di minacce, estorsioni di contanti, accompagnate da violenza gratuita, da umiliazioni pubblicate in rete.

Il tutto sotto gli occhi dell’ennesimo professore/nemico, indifeso e inadeguato, e nell’ aspettativa prima bellicosa e antagonistica, poi via via più ansiosa e, quasi attesa del successivo in una girandola di professori sostituti che quei ragazzi ‘molto vivaci’ hanno distrutto o sconfitto.

Da qui, e per oltre un’ora, il palcoscenico diventa proiezione della realtà, di quella crisi che arriva in fase adolescenziale, quando, nel diventare grandi, le regole vanno sempre più strette e la scuola è un peso, e studiare o non studiare in fondo è lo stesso.

Biglietti Euro 13,00

Biglietti Studenti Euro 10,00

Orario Spettacolo: ore 21:00

AperiSpettacolo a cura di Ritratti di Territorio ore 20:00