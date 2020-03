Teatro casalingo su Facebook.

Scena Teatro, da martedì 17 alle ore 17 attraverso le piattaforme social e web, bussa alle vostre porte con la rubrica “Teatro casalingo”. Dieci minuti di domande, brevi monologhi, interventi telefonici e video e riflessioni affidati alle cure del direttore artistico Antonello De Rosa e del direttore organizzativo Pasquale Petrosino. Un modo semplice d’incontrarsi, durante l’emergenza sanitaria covid-19, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com. “Dobbiamo essere tutti uniti – dichiara Pasquale Petrosino – e lo faremo con interventi video e telefonici. Le barriere, in questo modo, cadranno. Non è il tempo del silenzio, già imposto da questa emergenza che stiamo vivendo, ma dello stare insieme anche se a distanza. Chi fa arte deve continuare a farla e deve continuare ad avere un rapporto con il proprio pubblico. Siamo stati messi in ginocchio, da tutti i punti di vista, ma insieme riusciremo ad alzarci più forti di prima”.

