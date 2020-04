Teatro Casalingo, appuntamento con Aldo De Martino e Monica Maiorino.

Ottava puntata, social e web giovedì 9 aprile alle ore 17, per “Teatro casalingo” dell’Associazione Scena Teatro. Il format, condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino, “ospita” la coppia Aldo De Martino- Monica Maiorino.

Napoletano lui, salernitana lei: ad unirli, sul palco e nella vita, proprio il teatro (“Le Mani nel fuoco”, “Io e Te”, “Il baciamano”, “Soldato Woyzeck”). In scena, a dirigerli, anche lo stesso De Rosa in “Filumena: Dea di periferia”, “MacBeth: La Poltrona” ed “Una patatina nello zucchero”. De Martino, frequentata la scuola di recitazione “Ernesto Grassi”, insieme a Renato Rutigliano e Lucia Cassini prende parte al gruppo cabarettistico partenopeo, “I Carabinieri”. In teatro è diretto, tra gli altri, da Giuseppe Rocca e Carlo Giuffrè. Al cinema interpreta svariati ruoli al fianco di attori del calibro di Jack Lemmon, Giancarlo Giannini e Luciano De Crescenzo. Maiorino, diplomatasi presso l’Accademia dello spettacolo diretta da Antonio Casagrande e protagonista anche con la sua straordinaria voce, lavora con Marco Martinelli, Carlo ed Aldo Giuffrè, Michele Monetta, Mario Scarpetta e Ruggero Cappuccio. Teatro casalingo, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com: un modo semplice d’incontrarsi tra brevi monologhi, video messaggi, interventi e rubriche durante l’emergenza sanitaria covid-19.