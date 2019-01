Tàlia s’è addormentata, sabato 19 e domenica 20 al Teatro del Giullare.

Sabato 19 e Domenica 20 in scena al Piccolo Teatro del Giullare la nuova produzione della Compagnia PolisPapin

TÀLIA S’È ADDORMENTATA

tratto da “Lo cunto de li cunti” di Giambattista Basile

un’idea di Compagnia PolisPapin

scritto e diretto da FRANCESCO PETTI

Una produzione PolisPapin con Ygramul Teatro

con Cinzia Antifona, Valentina Greco, Francesca Pica

musiche di Francesco Petti

“ninna nanna” testo Antonio Petti, musiche Melisma

foto di Dario Vegliante

scene e costumi di Domenico Latronico

aiuto scenografo Dario Vegliante

Note di regia :

Sulla scena tre attrici e molteplici personaggi che si susseguono, dando vita ad un gioco di scambio continuo di ruoli. Un meccanismo da giostra, un espediente teatrale che cela però il compito più profondo della fiaba e del teatro: essere uno specchio per chi legge, ascolta, guarda. La giovane principessa, il re gagliardo, la regina decaduta, prima o poi tocca a tutti interpretare almeno uno di questi ruoli.

Lo spettacolo prende spunto da una delle versioni più antiche della fiaba a tutti nota come La Bella Addormentata: quella inclusa, con il titolo Sole, Luna e Tàlia, ne Lo cunto de li cunti overo lo trattenemiento de peccerille di Giambattista Basile, da cui riprende il clima barocco con sfumature da gothic novel.

La fiaba è il racconto che per eccellenza spiega e indaga i passaggi della vita e come tale non può disdegnare d’essere a tratti crudele. Una fiaba quindi per adulti, ma che non dimentica mai di essere nata per i peccerille, di essere cioè anche un gioco.

Al suo interno, in una atmosfera onirica, sospesa tra lo steampunk e Miyazaki, tra l’introspezione e la commedia surreale, si avvicendano figure misteriose, vicende fosche, storie d’amore; un susseguirsi fiabesco che attinge a piene mani da quell’immenso serbatoio che è Lo cunto, inestimabile tesoro di simboli arcaici e spesso oscuri, in cui ciò che appare in superficie è solo favola, ma ciò che vi si nasconde è inesorabilmente vita.

La storia :

La giovane Tàlia si punge un dito con una lisca di lino e cade addormentata. Il padre, credendola morta, per la disperazione l’abbandona. Tàlia resta sola nel suo palazzo per un tempo indefinito. Un giorno un Re, passando di lì, trova la giovane dormiente, la possiede e va via.

Dopo nove mesi Tàlia, con l’aiuto di due fate, dà alla luce un figlio ed una figlia, chiamati Sole e Luna, che succhiando il suo dito invece che il capezzolo ne estraggono la lisca e rompono l’incantesimo.

Il Re allora torna al palazzo e ritrova la principessa con i figli del loro amore. La moglie del Re, venuta a conoscenza di questi fatti, ordina che i bimbi vengano cucinati e dati in pasto al marito e poi che la stessa Tàlia venga uccisa. Ma il Re scopre l’infimo piano. La Regina viene condannata a morte e il Re, Tàlia, Sole e Luna vivranno per sempre felici e contenti. Tutta la vicenda è incorniciata dalla presenza di tre Sorelle, le Figlie del Tempo, che manovrano i meccanismi dei destini umani.

Date :

Sabato 19 Novembre, ore 21.00

Domenica 20 Novembre, ore 18.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu