Stagione teatrale Città di Cava, presentazione mercoledì 7.

Conferenza stampa di presentazione della STAGIONE TEATRALE 2018/2019 della Città di Cava de’ Tirreni

Mercoledì 7 Novembre , a partire dalle ore 11.00 nei locali sottostanti la scuola Don Bosco in C.so Mazzini (sede sociale del Piccolo Teatro al Borgo).

Le associazioni Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo presenteranno il programma della

stagione teatrale: un cartellone che per la prima volta nel panorama teatrale e associativo cavese vede la collaborazione attiva di due realtà riunite per un progetto unitario.

Programma:

– ore 10.45, Coffee break;

– ore 11.00, interverranno: Domenico Mimmo Venditti , direttore artistico della

Compagnia Piccolo Teatro al Borgo , decano del teatro metelliano e già rappresentante

cittadino delle associazioni teatrali,

Luigi Sinacori, Presidente e Direttore Artistico dell’ Associazione Arcoscenico , già

promotrice delle ultime Rassegne Teatrali Estive organizzate in collaborazione con

l’Amministrazione cittadina;

– ore 11.30, saluti. Seguirà rinfresco.

Durante la presentazione saranno comunicate in ANTEPRIMA agli organi di stampa tutte le date e gli spettacoli in cartellone che, a partire dal 17 Novembre e fino al mese di maggio del 2019 vedranno alternarsi le due associazioni in testi di teatro tradizionale e contemporaneo