Smith & Wesson di Baricco da sabato 13 al Teatro del Giullare.

La Stagione 2017-2018 del Piccolo Teatro del Giullare non conosce sosta. Così come quella della sua Compagnia del Giullare che da Sabato 13 Gennaio, per tre weekend consecutivi, porterà in scena una nuova fantastica produzione:

SMITH & WESSON

di Alessandro Baricco

adattamento e regia: Brunella Caputo

luci e musiche: Virna Prescenzo

grafica: Andrea Bloise

produzione: Compagnia del Giullare

Note di regia :

Ci sono due strambi individui che si incontrano alle cascate del Niagara.

C’è un anno che è il 1902, per ciò che raccontano, ma potrebbe essere qualsiasi anno di questo nostro tempo.

Ci sono due nomi e cognomi destinati a restare nella storia.

C’è una giovane giornalista che rincorre la notizia della vita, quella che la renderà indimenticabile.

C’è una signora nascosta, bella da svenire. Higgins è il suo nome. Ma lei è una…

C’è un’avventura bellissima.

C’è una storia particolarmente divertente e surreale che arriva al cuore.

C’è una storia, già. Solo una storia da raccontare.

I protagonisti la raccontano.

La raccontano con allegria, euforia, divertimento, malinconia.

La raccontano in un particolare posto, “buco di culo del mondo”, dove essere se stessi rende lo spazio vivibile confuso e la percezione della vita protagonista di un sogno.

Ma una notizia, per diventare storia, per essere indimenticabile, va vissuta. E allora tutti sono pronti a vivere la notizia che inventeranno.

Tutti sono pronti a rendere la notizia la loro stessa vita.

I due strambi individui, una sgangherata coppia di truffatori e falliti, e la giovane donna, racconteranno la loro avventurosa e sorprendentemente divertente storia, vivendola.

Perché questa assurda storia/avventura va vissuta, per essere raccontata e ricordata.

Vissuta ridendo, sognando e danzando il suo valzer al ritmo di una immaginaria follia.

Cast:

Andrea Bloise

Renato Del Mastro

Teresa Di Florio

Cinzia Ugatti

Date :

Sabato 13, 20 e 27 Gennaio 2018 | ore 21.00

Domenica 14, 21 e 28 Gennaio 2018 | ore 18.30

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu