Scerari pagani, aperta campagna abbonamenti.

Sguardi oltre i confini per Scenari22: una parola d’ordine per un appuntamento che si rinnova di anno in anno, un invito a guardare in modo diverso, oltre le parole oltre i gesti, oltre l’orizzonte che siamo, oltre noi stessi, lì dove ci si incontra davvero.

Scenari22 è una casa sempre in lotta per giustificare la sua esistenza, ha il sapore della militanza, della resistenza, come decidere di stare seduti in una casa che va in rovina… dove ci si conta, ci si chiama per nome, ci si riconosce e ci si chiama a raccolta, che accoglie, aggiunge una sedia al nuovo venuto.

Stare seduto qui è una presa di posizione, è come fare la rivoluzione; la rivoluzione da seduti è una gran rivoluzione… qui ci si tiene il posto, come si faceva col più caro compagno di banco.

Aspettiamo anche te.

Abbonamenti 80,00 euro

Abbonamenti Studenti 66,00 euro

Biglietti Euro 13,00

Biglietti Studenti Euro 10,00

Daniele Sepe e Familie Floz

Biglietti Unico Euro 20,00

AperiSpettacolo ore: 20:00 – Orario spettacoli: ore 21:00