Scena Teatro, appuntamento con Pino Strabioli giovedì 26, diretta facebook.

Scena Teatro, giovedì 26 marzo alle ore 17 attraverso le piattaforme social e web, ritorna nelle vostre case con il secondo appuntamento settimanale del format “Teatro casalingo” condotto dal direttore artistico Antonello De Rosa e dal direttore organizzativo Pasquale Petrosino. La ciliegina sulla torta è rappresentata dall’arrivo, direttamente dalla Capitale e con un video messaggio, di Pino Strabioli. Il regista teatrale, attore e conduttore televisivo ha voluto omaggiare la cultura ed il teatro in un momento molto delicato per l’intera nazionale. Proseguono la simbiosi con la Lis (lingue dei segnoi italiana) e quindi l’accessibilità al pubblico non udente, a raccontarla l’interprete Franca Loffredo, e la rubrica “Chiedi ed Antonello risponde”, inviando domande-video alla pagina facebook o all’indirizzo di posta elettronica scenateatrosalerno@gmail.com. Non mancheranno brevi monologhi, interventi e riflessioni di artisti legati al mondo della cultura e del teatro. Un modo semplice d’incontrarsi, durante l’emergenza sanitaria covid-19, in onda il martedì ed il giovedì alle ore 17 su facebook, youtube e www.scenateatro.com.

