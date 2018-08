Salerno, continua l’ “Arena Arbostella”: fino a fine settimana tanto teatro.

Continua con successo di pubblico e di critica la IX edizione dell’Arena Arbostella, 7 giorni di teatro, musica e danza vissuti all’aperto nella zona orientale di Salerno. La rassegna, ideata nove anni fa dal direttore artistico del Teatro Arbostella Gino Esposito, è come sempre ad ingresso gratuito e patrocinata dal Comune di Salerno.

Dopo le prime tre serate dove si sono alternati il teatro con la compagnia comica salernitana che ha aperto la rassegna con “Essere o non essere qual è il problema”, la musica, in compagnia di Don Michele Pecoraro che insieme la sua band e poi con il giovanissimo cantante Rocco Scarano (da Sanremo Young) ha deliziato la platea e per concludere la danza con lo spettacolo dell’Arbostella in Danza da stasera giovedi 30 agosto ritorna il teatro con “I Menecmi” di Plauto abilmente interpretati dalla Compagnia All’Antica Italiana diretta da Gaetano Troiano che regalerà momenti comici di equivoci e situazioni paradossali. Venerdi 31 agosto altro spettacolo da non perdere: la Compagnia Comica Salernitana, la stabile del Teatro Arbostella riproporrà “Il settimo si riposò” brillante testo di Samy Fayad con la regia di Gino Esposito. La commedia sarà arricchita dalla presenza, tra gli altri, di Ugo Piastrella.

Sabato 1 settembre una conoscenza degli abbonati dell’Arbostella: la compagnia Zerottantuno di Napoli farà sbellicare dalle risate la platea dell’Arena con “E’Tornata Zitella”, un riadattamento del testo di Signori Biglietti curato magistralmente da Felice Pace. E Domenica 2 settembre, gran finale nuovamente con la Compagnia Comica Salernitana che porterà in scena il divertentissimo “Vaco a Napoli pe’ n’affare” sempre per la regia di Gino Esposito.

Gli eventi avranno inizio alle 21,15. Madrina delle sette serate sarà come sempre Agnese Ambrosio. La parte tecnico/fonica sarà curata da Francesco Granozi de’ i Musicastoria, mentre la parte scenografica sarà a cura della C.M.C. group. L’associazione Vo.Pi. di Pontecagnano si occuperà del presidio sanitario.

