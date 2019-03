Salerno città della danza con I Love Dance sabato 23 al Teatro Augusteo.

Tutto pronto per la nuova edizione del concorso nazionale di danza I love Dance ..la danza è in scena! Sabato 23 marzo il Teatro Augusteo di Salerno alzerà il sipario sulla VIII edizione del concorso fra i più prestigiosi in Italia.

Anche quest’anno, la kermesse, ideata e diretta da Carmine Landi, con il patrocinio del Comune di Salerno, vanta una grande affluenza tra scuole di danza e allievi partecipanti di età compresa tra gli 8 e i 30 anni, che animeranno il palco del teatro di Piazza Giovanni Amendola fino a domenica 24 marzo, ancora una volta Salerno diventa luogo d’incontro di giovani ballerini provenienti da tutte le regioni, isole comprese.

Il Concorso si pone da sempre l’obiettivo di offrire un’opportunità di confronto ed esperienza scenica ai tanti giovani appassionati dell’arte tersicorea che hanno l’occasione di migliorare il proprio bagaglio artistico esibendosi al cospetto di una giuria composta da maestri di chiara fama internazionale teatrale e televisiva.

GIURIA

LUCIANA SAVIGNANO diplomata alla Scuola di Ballo della Scala di Milano e si perfeziona al Teatro Bol’šoj di Mosca. Nel 1972 diventa prima ballerina alla Scala per diventare tre anni dopo, nel 1975, étoile.

Maurice Béjart la invita nella compagnia Ballet du XXe siècle.

Nel 2009 è uno dei giudici del talent show di Rai 2 Italian Academy.

Applaudita dalla critica europea, esaltata dalla nota critica di balletto e danza italiana Vittoria Ottolenghi, Luciana Savignano è impegnata anche nel sociale, come testimonial a titolo gratuito, delle associazioni italiane confederate per la malattia di Parkinson.

BILL GOODSON inizia la sua carriera in America grazie a Michael Jackson con il quale ha ballato, dopo di lui tantissime star hanno richiesto la sua presenza o le coreografie per le performance coreutiche: Jackson Five, Diana Ross, Steavie Winwood, Gloria Estefan. Da anni è il coreografo del Moulin Rouge di Parigi.

In TV ha curato le coreografie per “LA BELLA E LA BESTIA” con Sabrina Ferilli e Lucio Dalla, “NUMERO UNO” con Pippo Baudo e Paola Barale, “TORNO SABATO …E TRE” e “MA IL CIELO E’ SEMPRE PIU’ BLU” con Giorgio Panariello, “CHIAMBRETTI NIGHT” e “GRAND HOTEL CHIAMBRETTI” con Piero Chiambretti, “SOGNO E SON DESTO 3” con Massimo Ranieri.

Nel 2018 è stato maestro nel talent show di Canale 5 “AMICI di Maria De Filippi”

ANNA MARIA PRINA, diplomata alla Scuola di ballo del Teatro alla Scala sotto la direzione di Esmée Bulnes, si è perfezionata per al Teatro Bolshoi di Mosca e al Teatro Marinskij di San Pietroburgo. Nel 1960 ha iniziato la sua carriera al Teatro alla Scala dove ha danzato i principali ruoli di solista del repertorio classico, neo-classico e contemporaneo. Nel 1974 è chiamata alla direzione della Scuola di ballo della Scala, incarico che lascia nel 2006.

Ha pubblicato libri di metodologia didattica della danza classico-accademica, collabora a enciclopedie e riviste con testi sulla Danza.

ANDRÉ DE LA ROCHE a sette anni già lavorava in un telefilm degli Universal Studios nel ruolo di un piccolo principe, a otto anni fa parte del musical “The King and I”.

Nel 1986 è primo ballerino nello show di Rai Uno “Serata d’Onore” e “Fantastico 8”, è coreografo e ballerino: “Jeans 2”, “Europa Europa”, “Saluti e Baci”, “Bucce di Banana”, “Champagne”, “Beato fra le donne”, “Rose Rosse”, “Viva le Italiane”, “Gran Caffé”.

Vittoria Ottolenghi scrive: “…è uno dei migliori ballerini jazz del mondo, è il Nureyev della danza jazz” e gli dedica due special in “Maratona d’Estate” su Rai Uno nel 1988 e nel 1994.

AMILCAR MORET GONZALEZ diplomato al National Ballet School of Cuba è stato primo ballerino presso il Bavarian State Ballet, Les Ballettes De Monte-Carlo, il Zurich Ballet e The Hamburg Ballet.

Ha lavorato come ballerino professionista e insegnante di danza classica nella trasmissione televisiva “Amici di Maria De Filippi”.

È stato ballet master e guest principal dancer al Theater Kiel e guest principal dancer all’Hamburg Ballet.

MICHELE OLIVA Ha perfezionato i suoi studi in vari centri di danza in tutto il mondo, New York, Los Angeles, Londra. Ha ballato con le star internazionali Geri Halliwell e Kylie e in Italia a lavorato in televisione con Fiorello, Paola e Chiara, Luisa Corna e Renato Zero. È stato assistente coreografo e ballerino nel programma televisivo “Amici di Maria De Filippi”. Docente a Broadway Dance Center e Peridance Capezio Center di New York City, collabora con il Complexions Contemporary Ballet, compone coreografia contemporanea per molte aziende italiane ed europee.

LITTLE PHIL già all’età di 8 anni rimane affascinato dal movimento, dalla cultura e dalla danza hip hop e comincia ad allenarsi con i fratelli maggiori, tutti grandi ballerini. Significativi sono gli incontri con Eddie Morales e Marty Kudelka guru della street dance mondiale, con cui collabora stabilmente.

È riconosciuto come uno dei più grandi talenti dell’Hip-Hop moderno a livello mondiale, ha lavorato con Mariah Carey, Craig David, Britney Spears, Backstreet Boys, Justin Timberlake, Mc Lyte, Brandy, Outkast, Backstreet Boys e Wu Tang Clan.

In Italia ha lavorato per il talent show “Academy” RAI 2; “Ti lascio un canzone” RAI 1. Coreografo per gli spot publicitari FAME (Saranno famosi), Freddy, Nike, Adidas, Puma, Reebook Europa, Adidas Italy, Bmw, Oneil, Opel, Rifle Jeans, Ispo, Fibo, Interjeans.

Patrocinio: Comune di Salerno

Partners: Micro & Mega Fotografie – Pisa; Dada marketing e comunicazione – Salerno;

Media partner: Radio Bussola 24 diretta da Teodoro Maffia.