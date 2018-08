Rassegna teatrale Santa Maria a Mare da venerdì 31 alla Chiesa di Mercatello.

Nel programma religioso e civile dei festeggiamenti della parrocchia di S. Maria a Mare di Mercatello a Salerno, sarà organizzata a partire da venerdì 31 agosto, alle ore 20,30 , la prima Rassegna Teatrale, presso il Teatro della parrocchia in piazza della Divina Misericordia.

Don Antonio Galderisi, parroco della storica Chiesa di Mercatello ha sempre organizzato in occasione della processione del 9 settembre e delle SS. Messe del periodo di celebrazioni religiose un programma civile di festa, che rende la comunità sempre più partecipe e attiva, nel quartiere della zona orientale di Mercatello, che va da via Trento, fino a Via Leucosia , Piazza Monsignor Grasso coinvolgendo numerose strade e vie interne in un clima di festa .

Il Teatro ha sempre rappresentato un luogo di aggregazione per fedeli , giovani e appassionati, che grazie allo stare insieme hanno potuto nel tempo ospitare molte compagnie teatrali sia amatoriali che professionali.

Il cartellone di questa edizione 2018 spazia dalla commedia classica, alla comicità garbata , dai testi dei fratelli De Filippo, a Eduardo Scarpetta , da Oreste De Santis a Rosario Muro .

Le compagnie partecipanti variano da “E’Scappacentrella” a

”I Sampletrini” , la “Compagnia bella”, “Giffoni Teatro” , “La Nuova officina e dintorni” , Compagnia dei “Gabbiani” per concludere con la Compagnia ”Samarcanda”.

Una rassegna che coinvolgerà il pubblico non solo salernitano ma di un’intera comunità, che trascorrerà serate piacevoli in compagnia. L’ingresso è rigorosamente gratuito.