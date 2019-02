Raccontami, Isa Danieli alla Sala Pasolini martedì 12.

Gli ipocriti

Melina Balsamo

presenta

il reading di

ISA DANIELI

RACCONTAMI

martedì 12 febbraio – ore 21 Teatro Diana – Sala Pasolini

Un percorso di donna e di attrice, che ha attraversato e attraversa i generi più diversi delle forme teatrali esistenti.

Dal gradino più basso, quello della “sceneggiata”, alla tragedia greca di Euripide e di Eschilo, fino ad incarnare le parole di autori contemporanei che hanno scritto per lei. Dalla Wertmuller, a Chiti, Ruccello, Santanelli, Moscato, Letizia Russo e Antonio Tarantino, fino al recente Ruggero Cappuccio.

Una tradizione teatrale antichissima,”tradita” e amata al tempo stesso.

Parole soffiate fino al cuore di chi ascolta, per trattenerle, perché rimbalzino in un’ eco mai rassegnato e muto.

Sono contenta di stare qui con voi stasera, per condividere un privilegio specialissimo: quello di aver dato voce come attrice, per un quarto di secolo, ad autori e autrici che hanno scritto per me storie che narravano quegli anni e questi anni.

La forza, la fragilità, i vizi e le virtù dei personaggi che ho interpretato, sono imbrigliati nei ricordi. In questa lettura ce n’è una testimonianza, che a me fa piacere salutare insieme a voi.



Isa Danieli