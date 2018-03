Pulcinella, frizzi lazzi e cose pazze, domenica 11 al Teatro delle Arti.

Quinto appuntamento con C’era una Volta VI, il family show della domenica ideato dalla Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga in collaborazione con il Teatro delle Arti. La stagione prosegue l’11 marzo con un’esclusiva per Salerno: “Pulcinella – frizzi, lazzi e cose pazze”, una produzione La Mansarda Teatro dell’Orco, compagnia da oltre trent’anni nel settore del teatro ragazzi, una garanzia su tutto il territorio nazionale per professionalità e tematiche narrative.

Lo spettacolo è un omaggio agli ultimi tre grandi Pulcinella d’autore di fine ‘800 e inizi ‘900: Petito, Scarpetta e Petrolini. La drammaturgia del gioco scenico di Roberta Sandias, infatti, è liberamente tratta dalle opere di questi tre grandi uomini di teatro. Sono state mescolate e ricucite scene esilaranti di alcune tra le commedie più popolari di questi grandi autori, accomunate dai personaggi più popolari e funzionali alla tipica farsa dell’amore contrastato, con lieto fine, che offre l’occasione di innumerevoli lazzi e giochi scenici di sicuro coinvolgimento.

In scena: Antonio Vitale, Pasquale D’Orso, Manuel Di Martino, Giorgia Maria D’Isa, Camilla Leone. La regia è di Maurizio Azzurro, i costumi di Maria Grazia Di Lillo.

C’era una Volta chiude il 29 aprile con “Miracolo a Notre Dame”, una storia dipinta con una tavolozza di colori schiariti e sgombri dalle ombre gotiche che aleggiano invece sul romanzo.