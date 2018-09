Presentate Che Comico e C’era Una Volta, le due stagioni del Teatro delle Arti e del Teatro Ridotto.

Spettacoli formato famiglia, pièce, show e rappresentazioni per tutte le età. Perché il teatro non è solo vita ma anche casa, il luogo dove darsi appuntamento per ridere e sorridere insieme, con i propri affetti, con gli amici di sempre. È questo il fil rouge che collega le stagioni “Che Comico” e “C’era Una Volta”, da ottobre ad aprile al Teatro Ridotto ed il Teatro Delle Arti di Salerno.

«Siamo l’unico esemplare di teatro multidisciplinare dove c’è tutto anche il cinema – ha esordito in conferenza stampa il direttore del Delle Arti Claudio Tortora – non esistono similari in regione ma credo anche oltre. Queste stagioni non sono che una parte di tutto lo spettacolo, che va dalla danza alla prosa, dal teatro di tradizione ai laboratori, che da 14 anni mettiamo in campo con grande passione. Se continuiamo è grazie al pubblico che ci segue sempre con affetto».

Entrambe le stagioni godono del patrocinio del Comune di Salerno. «Siamo noi che ringraziavo voi per il miracolo artistico del quale ci rendete spettatori e del progresso culturale che regalate alla città di Salerno – ha sottolineato l’assessore al commercio Dario Loffredo – tutte le attività del Teatro Delle Arti sono fondamentali per la crescita sociale degli uomini di domani, lo dico da padre e da assessore. Indubbiamente è una squadra di pionieri valorosi che ha messo in piedi una sorta di centro commerciale della cultura che come tale non va solo sostenuto ma deve essere anche soggetto di eventuali lavori manutenzione ai quali il Comune non si sottrarrà. Una piccola postilla: nessuna corsia preferenziale per questo teatro, ascoltiamo tutti, ma va detto che proposte serie come le loro non ne ho ricevute».

LE STAGIONI Da una parte si torna a ridere celebrando una stagione simbolo per la città che nel nome “ridotto” identifica una tradizione salda che, partendo da tempietto della comicità di via Pinto si è spostato solo fisicamente in via Grimaldi; dall’altra il family show, le domenica da favola alla loro settima edizione.

«Dal 2003 ho raccolto l’eredità di questo teatro – racconta il direttore artistico Gianluca Tortora – una responsabilità ma anche un onore. Sono cresciuto dietro le tavole del palcoscenico ma ho voluto che il Ridotto non mutasse mai la sua identità. Non a caso ho sempre portato qui la comicità, trasformandolo in uno spazio sempre pronto ad ospitare produzioni che hanno in sé il concetto della sperimentazione ».

CARTELLONE CHE COMICO Dieci gli spettacoli in programma, sei in scena al Ridotto, quattro al delle Arti perché alcune rappresentazioni hanno bisogno di più spazio, in termini di palcoscenico e di platea.

Al Ridotto. La stagione prende il via il 20 e 21 ottobre con Francesco Scimemi e il suo “Magicomio”; nello stesso mese, il 27 e 28, sarà la volta della Compagnia Le Ombre in “Le Regole di Elia”, il racconto di un incontro. A novembre, il 10 e l’11, arriverà Domenico Lannutti con “Riflessioni di un uomo”, una carrellata di paradossi paradossali. L’ultimo week end di gennaio 2019 (26 e 27) toccherà a Ivan & Cristiano, il raffinato ed il tamarro di Made in Sud con “Gli opposti si attraggono”; a febbraio (il 23 e 24) si fermerà Gabriele Marconi, noto ai più come l’imitatore di Lubrano, in “Uno, qualunque, cento voci”. A marzo (30 e 31) la Compagnia dell’arte in “Se per caso cadesse il mondo”, un inno all’emisfero femminile.

Al Delle Arti. Sabato 17 novembre ci si sposterà nel palcoscenico più grande per applaudire Biagio Izzo ne “I fiori del latte”, una rilettura del testo di Eduardo De Filippo. A gennaio (il 19) ci racconteranno che “Siamo tutti…felice” Fabio Balsamo, Salvatore Gisonna e Ciro Esposito, una commedia in due atti brillante e divertente. Il 9 febbraio scocca l’ora del “Comedy Show” targato Villaperbene, un’anteprima del trio comico salernitano; infine, il 9 marzo, Che Comico ospita Daniele Derogatis, Valeria Monetti, Maurizio Paniconi e Alessandro Tirocchi in “La storia di ta(g)lia, vizi, virtù, riflessioni e risate sul Bel Paese.

Parallelamente partirà la VII edizione di C’era Una Volta a cura della Compagnia dell’Arte diretta da Antonello Ronga, da tempo impegnata anche nelle scuole e promotrice dell’iniziativa “la visita guidata teatralizzata” (un percorso con i bambini delle scuole elementari, alla scoperta delle bellezze di Salerno).

«Al centro del nostro interesse bambini e ragazzi, spettatori e sognatori di oggi, prima che di domani – racconta Ronga – è ai loro sogni che tentiamo di dare vita, attingendo a piene mani dal tradizionale patrimonio letterario e teatrale. Così nasce “C’era una volta”, oltre 40 date in sette anni sempre sold out».

CARTELLONE C’ERA UNA VOLTA Al taglio del nastro, sabato 21 ottobre, una nuova produzione: “Transilvania Hotel”, la storia di una convivenza (possibile?) tra mostriciattoli ed umani; a novembre (il 25) il palcoscenico sarà per la Compagnia Le Ombre in “#sharewood”, una foresta assalita dallo share, tra gradimenti, condivisioni e like. Il nuovo anno riparte (il 20 gennaio) con la Compagnia New Age Animazione in “Bollicinema Show”, ovvero la storia dei più celebri film, raccontata attraverso l’arte delle bolle di sapone. A marzo, il 10, il testimone passerà nelle mani della Compagnia La Mansarda Teatro dell’Orco di Caserta in “Cappuccetto Rosso”, una versione a metà tra Perrault e Grimm. Un’altra nuova produzione ad aprile. Il 7 la Compagnia dell’Arte andrà in scena con “Pinocchio ragazzo fortunato”, una rilettura della famosa storia collodiana con le musiche di Lorenzo Jovanotti. Il 5 maggio, con “Hakuna Matata”, una storia tra le più complesse, cala il sipario sulla VII stagione.

A TEATRO CON MEGGHI I Il 13 dicembre al Delle Arti si ripete la magia di “A teatro con Megghi”, terza edizione dell’appuntamento che unisce il palcoscenico con la solidarietà, ma anche i cuori di chi resta con chi non c’è più. Megghy era Margherita Castaldi, giovane attrice della compagnia dell’Arte prematuramente scomparsa (aveva solo 28 anni) perché malata di leucemia. Con il suo ricordo sempre presente ed in collaborazione con tutti i suoi partner, la Compagnia lancia nuovamente la grande sfida, raggiungere e magari superare il ricavato degli scorsi anni (incassati e interamente devoluti in due anni all’associazione Ail Salerno oltre 13mila euro). Quest’anno verrà replicato lo spettacolo che ha emozionato oltre 3000 persone: “Il miracolo di Notre Dame”. Il regista Antonello Ronga ha voluto utilizzare e rileggere “la trama del gobbo” per analizzare l’essere umano e il suo rapporto con l’odio o con l’amore.

RIDOTTOFF#1 Il Ridotto si apre ad una delle molteplici “facce” del teatro. Né comicità né prosa, in scena una mini rassegna di teatro indipendente nel mese di aprile. Lo storico palcoscenico salernitano che si è caratterizzato negli anni per la sua vocazione al cabaret, quest’anno accetta la sfida di guardare al contemporaneo: tre i titoli che vanno ad impreziosire la sua offerta, diretti ad un pubblico nuovo, o magari a chi, oltre che la risata, cerca qualcos’altro. Ad inaugurare la mini stagione sarà, il 13 aprile, Teatricomio in “Angelus domini” di Francesco Maria Siani, 1° classificato Premio Internazionale Città di Castrovillari – Sezione Opere teatrali inedite. Il sabato successivo, il 20, sarà la volta di Artenauta teatro con “La Cantatrice calva” di Simona Tortora, rilettura dell’opera prima omonima di Eugène Ionesco, fulgido esempio di teatro dell’assurdo. Infine il 27 la Compagnia dell’Arte in “Con Amore A…” di Antonello Ronga, un omaggio all’autore napoletano Annibale Ruccello e al suo “vagare” in mondi sconosciuti.

INFO CHE COMICO Gli spettacoli andranno in scena il sabato alle 21.15 e la domenica alle 18.30. La campagna abbonamenti: 10 spettacoli al costo di 140 euro, oppure 4 (in programmazione al Delle Arti) al costo di 80 euro e 6 (in scena al Ridotto) al costo di 60 euro. Per informazioni e prenotazioni: 089 233998 oppure 3274934684 – www.teatroridotto.com.

INFO C’ERA UNA VOLTA Tre le repliche domenicali per ogni spettacolo: alle ore 11, 17 e 19.15. Il prezzo del singolo biglietto è di 10 euro per il bambino, 12 per l’adulto. Abbonamento 110 euro. Per informazioni e prenotazioni: 089 221807; 320 2659282; 329 2731774 – www.compagniadellarte.it.

INFO RIDOTTOFF#1 Tutti gli spettacoli andranno in scena al Teatro Ridotto alle 21; 10 euro il costo del singolo biglietto.

INFO A TEATRO CON MEGGHI Lo spettacolo, previsto per il 13 dicembre, andrà in scena al Teatro Delle Arti. 15 euro il costo del biglietto.