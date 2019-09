Premio Scena Teatro, sabato 28 al Centro Sociale, presentazione mercoledì 25 a Palazzo di Città.

SCENA TEATRO PRESENTA LA SERATA DI GALA

“PREMIO NAZIONALE SCENA TEATRO 2019” E LO SPETTACOLO “LA LUPA”

SABATO 28 SETTEMBRE, ALLE ORE 20.30,

PRESSO L’AUDITORIUM DEL CENTRO SOCIALE DI SALERNO

La conferenza stampa mercoledì 25 alle ore 11 presso la Sala Giunta del Comune di Salerno

L’evento, in programma sabato 28 giugno alle ore 20.30 all’Auditorium del Centro Sociale, è organizzato dall’Associazione Scena Teatro con il patrocinio del Comune di Salerno e dell’Assessorato alle politiche giovanili. La serata di gala prenderà il via con lo spettacolo “La Lupa”, la novella di Giovanni Verga, con in scena il regista ed attore Antonello De Rosa e l’attrice romana, Nadia Rinaldi, e cinquanta stagisti. Al termine della rappresentazione saranno consegnati i riconoscimenti, tutti al femminile e per l’impegno teatrale profuso attraverso una lunga e proficua carriera teatrale, a Lucia Sardo, Vladimir Luxuria, Giò di Sarno, Margherita Rago e Nadia Rinaldi. Ospite d’eccezione, l’artista Mara Keplero. Alla conferenza stampa di presentazione intereverranno Mariarita Giordano, assessore alle politiche giovanili del Comune di Salerno, Antonello De Rosa, direttore artistico dell’Associazione Scena Teatro e del premio, e Pasquale Petrosino, direttore organizzativo dell’Associazione Scena Teatro.