Piccolo Teatro al Borgo di Cava, presentata la stagione.

Si è tenuta a Cava de Tirreni, nella sede sociale del Piccolo Teatro al Borgo, la Conferenza stampa di presentazione della Stagione Teatrale 2018/ 2019, organizzata dai padroni di casa in collaborazione con l’Associazione Arcoscenico. Un’occasione inedita, in cui per la prima volta due realtà associative del territorio si vedono riunite nell’ideazione e organizzazione di un cartellone teatrale, che partirà il 17 e 18 novembre con Arcoscenico in “La voce rotta di Napoli” e terminerà nel mese di aprile del prossimo anno.

“Un segno di unità e di rottura col passato -ha dichiarato il Maestro Venditti, decano del teatro metelliano e direttore artistico della Compagnia Piccolo Teatro al Borgo- voluto esplicitamente per provare a cambiare rotta rispetto all’isolamento delle associazioni del territorio”. A seguire Luigi Sinacori, presidente e direttore artistico di Arcoscenico, che ha presentato le sue proposte per la Stagione: “Un mix di teatro comico e drammatico, di classico e contemporaneo. Testi inediti -ha aggiunto- sui quali ci dedichiamo per offrire sempre prodotti originali”.

Non è mancata occasione per evidenziare l’importanza di riportare sistematicamente il teatro al centro di Cava de’ Tirreni (Il Piccolo Teatro di Cava, sito in Piazza Vittorio Emanuele III, nds), nonostante “ormai da anni siamo orfani di un Teatro Comunale, ma non smettiamo di voler trovare una soluzione, e di metterci a disposizione di chi vorrà trovarla, per dare un contributo utile, per ridare un teatro alla città”, ha dichiarato il Maestro Venditti.

Dopo lo spettacolo d’apertura il 17-18 novembre con Arcoscenico, il cartellone presenta il Piccolo Teatro al Borgo nei giorni 1-2 dicembre con “Costretti a fare Miseria e nobiltà” e 22-23 dicembre con “Natale in casa Cupiello”.