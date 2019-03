Non ti pago di Eduardo De Filippo, sabato 9 e domenica 10 al Teatro Il Piccolo di Cava.

A Cava de’ Tirreni, sabato 9 dalle 20.00 e domenica 10 marzo dalle 18.00 presso il Teatro Il Piccolo di Cava di Piazza V. Emanuele II in pieno Centro Storico, torna la Stagione Teatrale organizzata dalle associazioni Arcoscenico e Piccolo Teatro al Borgo.

In scena per questo week-end di teatro Non ti pago, di Eduardo De Filippo, per la regia del Maestro Mimmo Venditti e la messa in scena della storica Compagnia cavese.

Scritta nel 1940 e ritenuta dal grande Eduardo “uno dei lavori più articolati che io abbia scritto, è una delle commedie più tragiche del mio repertorio, eppure fa scoppiare il teatro di risate”, è considerata dalla critica un’opera soltanto comica e tipicamente napoletana, forse perché -afferma il Maestro Venditti- “non le si perdona il grande successo di pubblico, o perché si semplifica la figura dell’ Eduardo-attore, dimenticando quella del fine drammaturgo.”