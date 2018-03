Essere o non essere, qual è il problema? Sabato 3 e domenica 4 al Teatro Arbostella.

Cambio di programma al Teatro Arbostella di Salerno dove, lo spettacolo in programmazione “Na Commedia a richiesta” è stato sostituito da un’altra rappresentazione per sopraggiunti ed improvvisi problemi fisici che hanno colpito l’attore protagonista nonché regista della compagnia stessa.

Pertanto, la direzione del teatro, per dare continuità al proprio cartellone in tempi record, ha provveduto, già nel week-end appena trascorso e anche per quello successivo a rimpiazzare lo spettacolo lanciando in scena la propria compagnia stabile, la Comica Salernitana con un inedito ma comicissimo testo riproposto qualche anno fa fuori abbonamento dal titolo “Essere o non essere, qual è il problema?” e che ha avuto grande successo in alcuni teatri della provincia nonché in una rassegna in Calabria. Si tratta di una pièce scritta a quattro mani dal duo comico di punta dell’Arbostella Giovanni Bonelli e Andrea Avallone con la partecipazione della promettente Rita Cariello e la regia di Gino Esposito. La trama. Tutto si svolge in una casa dove due fratelli Giovanni e Andrea sognano di fare gli attori. Giovanni è più serioso e pacato mentre Andrea è l’opposto, superficiale ed estroverso.

Proprio questa diversità caratteriale è origine dei continui scontri su idee e modi di fare. Ma entrambi non saranno soli: la loro giornata verrà condita da diverse visite con personaggi molto strani che di volta in volta si presenteranno alla loro porta dando luogo a gags esilaranti e situazioni paradossali. Il cast verrà arricchito come detto dalla caratterista Rita Cariello che spezzerà molto il già sottile equilibrio dei due fratelli. E come spesso accade in queste situazioni sarà sempre nel finale il colpo di scena…

Spettacoli 3-4 marzo 2018 (sabato ore 21.15, domenica 19.15)

Ingresso 12 euro (ridotto 10)