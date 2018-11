Mutaverso Teatro, presentata la IV stagione.

È stata presentata a Salerno, nella Sala del Gonfalone di palazzo di città, la IV Stagione Mutaverso Teatro, ideata e diretta da Vincenzo Albano, di Erre Teatro, vero e proprio osservatorio attivo sulla scena italiana contemporanea. Alla presentazione hanno preso parte il presidente della Commissione Cultura del Comune di Salerno, Ermanno Guerra e il consigliere Rocco Galdi, vicepresidente della Commissione Cultura. Sono 9 gli appuntamenti, da dicembre 2018 fino ad aprile 2019, di cui 6 debutti regionali e 5, tra questi, date uniche in Campania, una delle quali è l’anteprima della stagione, fuori abbonamento e con prenotazione obbligatoria, che si terrà presso la Chiesa sconsacrata di Santa Apollonia (Via San Benedetto), il 12 e 13 dicembre alle ore 20.30.

In scena Elsinor Centro di Produzione Teatrale con “FARSI SILENZIO”, progetto e interpretazione di Marco Cacciola, drammaturgia di Tindaro Granata, suono di Marco Mantovani, con il sostegno di Armunia Centro di Residenze Artistiche – Castiglioncello. La Stagione Mutaverso Teatro, che si avvale del contributo del Comune di Salerno, avrà anche per il 2019 l’Auditorium del Centro Sociale di via Cantarella, 22 (quartiere Pastena) come quartier generale. “Quest’anno confermo e propongo, come direttore artistico, la personale curiosità verso forme originali di scrittura, la centralità della parola e dell’attore; al tempo stesso per altri linguaggi, virando anche su una più marcata performatività. È questa visione trasversale e non lineare, a tratti ignota e rischiosa, che sollecito a condividere e semmai a respingere. Mutaverso Teatro è spazio emotivo, pensiero in movimento tra l’idea di una prospettiva e la sua realizzazione, ‘incubatore di utopie’ e di azioni piccole e controtendenti” spiega Albano che – sostenitore da sempre del ‘fare rete’ – si avvale del supporto di T.A.N Teatri Associati Napoli – C.Re.A.Re Campania, PuraCultura, Scene Contemporanee, Theatron 2.0, del Centro Studi sul Teatro Napoletano, Meridionale ed Europeo, di Informagiovani Salerno e della Rete dei Giovani per Salerno.

MUTAVERSO TEATRO

(LA) QUARTA STAGIONE

ideazione e direzione artistica di Vincenzo Albano

SALERNO dicembre 2018 / aprile 2019

PROGRAMMA

ANTEPRIMA DI STAGIONE

12 – 13 dicembre Chiesa di Santa Apollonia ore 20.30 (Via San Benedetto)

Elsinor Centro di Produzione Teatrale

FARSI SILENZIO – prime e uniche date in Campania

(prenotazione obbligatoria | spettacolo fuori abbonamento: € 10*)

* € 5 se acquisti entro il 13 dicembre l’abbonamento ad 8 spettacoli

11 gennaio Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Piccola Compagnia Dammacco | Teatro di Dioniso

LA BUONA EDUCAZIONE – prima e unica data in Campania

18 gennaio Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Principio Attivo Teatro

OPERA NAZIONALE COMBATTENTI PRESENTA

I GIGANTI DELLA MONTAGNA ATTO III

8 febbraio Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Vico Quarto Mazzini | Gli Scarti

VIENI SU MARTE – prima data in Campania in sinergia con Teatro Nest Napoli

15 febbraio Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Frigoproduzioni | Gli Scarti

SOCIALMENTE – prima e unica data in Campania

8 marzo Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Teatrodilina

IL BAMBINO DALLE ORECCHIE GRANDI

15 marzo Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Menoventi

DOCILE – prima e unica data in Campania

5- 6 – 7 aprile

Progetto Demoni

COME VA A PEZZI IL TEMPO – prime e uniche date in Campania

Il luogo sarà comunicato al momento della prenotazione (NB: obbligatoria anche per gli abbonati)

CHIUSURA DI STAGIONE

12 aprile Auditorium Centro Sociale (Via R. Cantarella 22, quartiere Pastena)

Blue Desk

L’UOMO NEL DILUVIO

INFO E PRENOTAZIONI

info@erreteatro.it – 329 4022021

facebook.com / erre teatro

instagram.com / erre_teatro

INIZIO SPETTACOLI

ore 21, dove non diversamente specificato

a spettacolo iniziato non sarà consentito l’accesso in sala

BIGLIETTO UNICO INTERO 10 € | ABBONAMENTO 8 SPETTACOLI 65 €

l’abbonamento non comprende l’anteprima del 12 e 13 dicembre 2018

possibilità di acquisto tramite carta del docente