Mare – Mirabolanti Antichi Racconti Eoliani, sabato 4 e domenica 5 a bordo della Tonnara Maria Antonietta al Porto di Cetara.

Tutti a bordo della tonnara Maria Antonietta per lo spettacolo Mare – Mirabolanti Antichi Racconti Eoliani“, tratto dai racconti popolari eoliani raccolti dall’antropologa Marilena M. Maffei. Lo spettacolo, di e con Francesca Pica, con il tutorato di Elena Bucci, viene proposto dal direttore artistico di “Teatri in Blu”, Vincenzo Albano di ErreTeatro, che ha ideato la rassegna che si tiene a Cetara, piccolo borgo di pescatori della Costiera amalfitana. “Mare – Mirabolanti Antichi Racconti Eoliani” andrà in scena in due date – sabato 4 e domenica 5 agosto – e già si prefigura un sold out per uno spettacolo in mare, che termina con una degustazione a bordo della tonnara, momento di incontro e scambio di opinioni anche con i protagonisti dell’evento. Lo spettacolo nasce dalla volontà di recuperare e mantenere viva la memoria culturale delle isole Eolie attraverso la messa in scena dei racconti di tradizione orale, raccolti dall’antropologa Marilena Macrina Maffei, riguardanti le credenze magiche, i culti e la vita dell’arcipelago eoliano. La Maffei ha concentrato molto della sua ricerca in Italia centro-meridionale e in particolare nelle isole Eolie indagando inoltre, per quanto riguarda le isole Lipari, la figura della donna pescatrice: ovvero quelle donne che, fino alla prima metà del Novecento, hanno sfidato quotidianamente il mare, donne la cui profonda traccia rischia di essere cancellata perfino dalla memoria condivisa della gente di mare. È proprio dalla figura di una pescatrice e dalla sua storia che prende corpo lo spettacolo. La vita della protagonista, i racconti, i ricordi, si intrecciano con la storia orale locale, creando un fitto intreccio attraverso il quale risulti vivificato il sistema di credenze e pratiche proprio della cultura eoliana, facendo scivolare lo spettatore in un immaginifico viaggio senza tempo, tanto agli inizi del secolo quanto in un presente fiabesco come in un futuro improbabile. La rassegna “Teatri in Blu” si avvale dei mediapartner Puracultura, Scene Contemporanee e Theatron 2.0.

TONNARA MARIA ANTONIETTA

Porto di CETARA (SA)

4/5 agosto 2018 | imbarco ore 21.00

Il biglietto è onnicomprensivo di cena degustazione finale, a bordo della motonave e ticket parcheggio per il giorno di spettacolo (valido dalle 20.00 alle 01.00 dei giorni di spettacolo in mare)

Prenotazione obbligatoria: info@erreteatro.it – 329 4022021

posti limitati sulla tonnara

