L’Ospite è Gradito, da venerdì 25 al Teatro Arbostella.

Continua senza sosta il cartellone del Teatro Arbostella di Salerno. Dopo gli applausi per la storica compagnia Teatromania di G. Tricarico, tocca ad un’altra vecchia conoscenza del della struttura di Viale Verdi allietare il sempre numeroso pubblico per i prossimi tre week-end. Gli Ignoti di Napoli infatti, metteranno in scena un brillante e misterioso testo dal titolo “L’Ospite è Gradito” con una regia tutta femminile composta dal duo Roberta De Martino – Francesca Gennarelli.

“L’ospite è gradito” di Carmela De Luise è una commedia brillante, ambientata ai giorni nostri e rigorosamente a Napoli, in cui tutto diviene un pretesto per dare vita a divertenti gag dove niente è come sembra, a partire dalle due protagoniste che, tanto dolci e dedite al prossimo, si riveleranno presto, ben diverse da come il loro nipote Michele si aspetta.

La commedia, corale, condita dalla presenza di altri strambi e sinistri personaggi che hanno un tocco di attualità, cerca di proporre tra una risata e un’altra qualche piccolo momento di riflessione sulla nostra società e sui suoi folli sintomi. Lo spettacolo, ricco di equivoci, è infatti tutto giocato su un portentoso equilibrio tra comico e noir, tra follia e normalità.

Sul palco si esibiranno con maestria Patrizia Pozzi – Vincenzo Improta – Luigi Amoroso Roberto D’Aiello – Francesca Gennarelli – Vincenza del Prete – Andrea Sottolano – Fabio Riccio – Luigi Fusco – Annachiara Sottolano – Raffaele Esposito – Rosario Russo – Anna Cipollaro – Luciana D’Alicandro – Maria Sole Rampazzi

Spettacoli nei fine settimana 26-27 gennaio, 2-3-9-10 febbraio 2019. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10 (si consiglia prenotazione).

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it