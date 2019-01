Locas, sabato 2 e domenica 3 al Teatro del Giullare.

Sabato 2 e Domenica 3 Febbraio in scena al Piccolo Teatro del Giullare la nuova produzione dei Teatri Associati di Napoli

LOCAS

di Josè Pasqual Abellàn

regia di NIKO MUCCI

musiche di Luca Toller

costumi di Alessandra Gaudioso

video di Francesco Mucci

grafica di Salvatore Fiore

Una produzione TAN

con Marcella Vitiello e Laura Pagliara

La storia :

“…La follia è una linea sottile, che divide due mondi. Basta davvero poco per passare da una all’altra parte.”

Queste le parole, dette da una delle due protagoniste della trama. Due donne in attesa, nell’anticamera dello studio di uno psichiatra, diverse fra loro in modo diametralmente opposto: una donna in carriera e una madre di famiglia, in piena depressione, la quale dichiara subito la sua prossimità alla follia.

Pure la loro “diversità”, nell’apparenza e nel ruolo sociale di ciascuna, copre una problematica fatta di debolezze comuni e pone le basi di una conoscenza reciproca , di un assaggiarsi di mondi paralleli, pronti alla divagazione poetica, tanto quanto alla cruda definizione da lessico psichiatrico.

Frequenti le incursioni nella filosofia e nella pratica del disagio mentale, alleggerite nel proporsi, da parentesi comiche. La trama si dipana nell’attesa del medico ritardatario, sino ad un colpo di scena finale che mette in discussione le certezze acquisite dai personaggi nel loro sviluppo di comunicazione verbale, e dal pubblico su di loro due, in scena.

Note di regia :

Trattare il tema della follia in teatro è tanto difficile, quanto non originale, ma quando lessi la traduzione di questa storia minimale e pure cosi universale , mi colpì la volontà espressa dall’autore, lo spagnolo Josè P. Abellan, di mantenere una sorta di leggerezza pur nella trattazione di temi gravi e impegnativi.

L’uso del comico alternato al drammatico, è al servizio della necessità di porre riflessioni sulla vita e sulle sue declinazioni e deviazioni pratiche sino alla follia, mantenendo la vena di poesia che intride la scrittura, anzi nel tentativo di farla lievitare la poesia stessa nel passaggio fra parola scritta e scena.

Nel corso del lavoro un nuovo elemento di riflessione ha guidato il nostro progetto: il confronto fra la maschera e l’interpretazione, rapporto che ci ha guidato nell’approfondimento fra la forma (il mostrare) e l’interpretazione (il sentire).Con questo spettacolo proseguo il mio percorso di studio analisi dei sentimenti e delle relazioni interpersonali attraverso il punto di vista eccentrico, della messa in scena.

Date :

Sabato 2 Febbraio, ore 21.00

Domenica 3 Febbraio, ore 18.30

Ingresso: € 10,00

Info e prenotazione:

334.7686331 | 089.220261 | info@piccoloteatrodelgiullare.eu

www.piccoloteatrodelgiullare.eu