L’Apologia di Socrate domenica 18 a Velia Teatro.

Domenica 18 agosto nell’anfiteatro della Fondazione Alario ad Ascea Marina, VeliaTeatro propone un allestimento in lingue inglese: “The Apology of Socrate” (L’Apologia di Socrate) per la regia e con l’ interpretazione di Christian Poggioni.

Il testo ripercorre l’autodifesa che Socrate pronunciò di fronte ai giudici ateniesi nel 399 a.C. di cui Platone era un testimone oculare. Socrate, vittima di una cospirazione politica, è accusato di empietà e di corruzione dei giovani. Per questi motivi è condannato a morte, ma alla fine del processo lascia ai suoi accusatori un ultimo messaggio fondamentale: “Perché se pensi che uccidendo gli uomini puoi evitare che l’accusatore censuri le tue vite, ti sbagli; nessun male può accadere a un uomo buono, né nella vita né dopo la morte”. Questo è il dialogo politico di Platone per eccellenza, che mostra un uomo e la sua comunità nel drammatico confronto sul significato della vita sia personale che politico.

La rappresentazione ripercorre gli aspetti fondamentali del suo pensiero e del metodo dialettico, caratterizzati da un forte pulsione morale e dalla costante devozione verso gli dèi.

Le musiche sono di Irina Solinas al violoncello.

L’introduzione allo spettacolo è affidata a Francesco Fronterotta, Professore di Storia della filosofia antica presso l’Università di Roma “La Sapienza” che si occupa particolarmente del pensiero dei presocratici e di Platone, di cui ha tradotto e curato numerosi dialoghi, e della tradizione platonica antica e moderna.

Ingresso gratuito fino ad esaurimento posti previa prenotazione a info@veliateatro.it

VeliaTeatro è organizzata dall’Associazione Culturale Cilento Arte ed è realizzata con il sostegno di Comune di Ascea, Regione Campania, Parco Nazionale del Cilento e Vallo di Diano e Alburni; con il patrocinio di Università degli Studi di Milano; Università degli Studi di Napoli “L’Orientale”; Fondazione IRCCS – Istituto Nazionale dei Tumori di Milano; in collaborazione con “Fondazione Alario per Elea-Velia – Impresa Sociale; Ente Provinciale per il Turismo di Salerno; Pro-Loco Ascea; Istituto di Istruzione Superiore “Parmenide” di Vallo della Lucania.

VeliaTeatro 2019 sostiene AmaRAnta, l’ambulatorio dell’Istituto Nazionale dei Tumori di Milano dedicato alla radioterapia antalgica per i pazienti oncologici.

E’ prevista una navetta gratuita da Salerno per la Fondazione Alario e rientro a cura dell’Ente Provinciale per il Turismo di Salerno. Per prenotazione posti contattare LISTA-BUS 328.3617368 e/o listabus@tiscali.it

VeliaTeatro

Inizio spettacoli ore 21:15

Costo biglietto euro 15

Per i bambini sotto i 12 anni euro 10

Info navette e biglietti su

www.veliateatro.it