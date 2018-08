L’amore io canto, prima nazionale di Monica Guerritore al Pontile di Minori.

Secondo appuntamento della rassegna teatrale estiva della Costiera amalfitana nella meravigliosa location del “pontile delle stelle”. Dopo il divertente inizio in compagnia di Barbara De Rossi, approda a Minori Monica Guerritore con la prima nazionale di “L’amore io canto” in programma per lunedì 13 agosto alle 21.30.

Il debutto del nuovo progetto, dopo l’anteprima di Ventimiglia, un concerto-spettacolo, un connubio coinvolgente di musica e parole che comprende dodici canzoni, tra le più belle, di grandi cantautori in cui La Guerritore, insieme a racconti e aneddoti, rende omaggio all’amore delle donne.

Il pubblico della costiera amalfitana potrà dunque lasciarsi incantare da un incedere di grandi successi e passi letterari emozionanti, dove il sentimento – nelle sue più diverse forme – è il grande protagonista ed ispiratore: Fiorella Mannoia, Ornella Vanoni, Loredana Bertè, Mina, Enrico Ruggeri, Renato Zero. Ci saranno poi le voci di Emma Bovary, Alda Merini, Carmen, Evita, di tutte le donne (ma non solo) che hanno amato e vissuto intensamente nel nome della passione.

In scena, accanto alla celebre attrice romana, anche il bravissimo Tiziano Edini, performer, chitarrista, cantante e coreografo.

Sabato 18 Agosto sarà la volta dell’esilarante Rocco Papaleo con il suo spettacolo di musica e parole. Chiuderà il cartellone il concerto del Maestro Peppe Barra, eccellenza di assoluta grandezza e vanto artistico della Regione Campania, il 31 Agosto.

L’organizzazione ha previsto posti a sedere numerati. Per info e prenotazioni:

– Pro Loco di Minori 089877087

– Gusta Minori Corporation 0898541609