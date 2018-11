La voce rotta di Napoli, sabato 17 e domenica 18 al Piccolo Teatro al Borgo di Cava in collaborazione con Arcoscenico.

Sabato 17 dalle ore 20.00 e domenica 18 a partire dalle 18.00, presso il teatro Il Piccolo di Cava in Piazza Vittorio Emanuele III, l’Associazione Arcoscenico di Cava de’ Tirreni dà il via alla Stagione teatrale 2018/ 2019 che la vede protagonista assieme all’Associazione Piccolo Teatro al Borgo di un cartellone ideato e organizzato in stretta collaborazione tra i due enti.

In apertura ci sarà La voce rotta di Napoli, di Luigi Sinacori, un discorso su Napoli e sui napoletani, sulle storie individuali, “private, intime”, narrate a partire dalla poesia e dalla canzone dei maestri del passato e della cultura popolare partenopea.

Lo spettacolo prevede un costo d’ingresso di 6 euro (ridotto 4 euro), oltre che la possibilità di abbonamento (intero 50 euro, ridotto 30 euro).