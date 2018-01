La vera storia di una Bella e una Bestia, venerdì 5 al Teatro La Ribalta per Piccole Emozioni.

Venerdì, 5 gennaio, alle 17,30 torna a grande richiesta lo spettacolo “La vera storia di una Bella e una Bestia” della Compagnia La Ribalta di Salerno in un evento fuori programma dal titolo “Aspettando l’arrivo della Befana”. Il Teatro La Ribalta organizza come ogni anno un pomeriggio speciale per tutti i bimbi, con sorprese e dolci doni durante il pre-show che vedrà protagonista la Befana in persona;

Si ritorna, quindi, a sognare con il magico mondo delle PICCOLE EMOZIONI. “Non bisogna lasciarsi ingannare dalle apparenze perché la vera bellezza si trova nel cuore” – ci spiega la Regista Valentina Mustaro – È così che Lumière, il maitre del castello, introduce i bambini nel racconto di una fiaba popolare che ha attraversato gli anni ma giunge ai giorni nostri più moderna che mai. L’amore per i libri, la dolcezza e l’unicità di Belle che è una ragazza bellissima ma sopratutto con un gran cuore, renderanno possibile la trasformazione della Bestia che, consumata dalla vanità e dall’attrazione per l’effimero, ha smesso di vedere oltre le cose e non è più capace di gesti gentili.”

L’evento è stato organizzato in collaborazione con SAREMO ALBERI e LUDOTECA BABY PLANET.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

