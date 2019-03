La Ribalta Events: Diffondere la cultura della sicurezza attraverso il teatro. Un Certo Sguardo sulla Sicurezza sul Lavoro.

Giovedì, 28 Marzo, alle 21 è tempo di tornare a guardare le cose con UN CERTO SGUARDO, la kermesse che prova ad interpretare, raffigurare e riflettere sui temi della società. Questa settimana è la volta della Compagnia Stabile di Bellizzi con “Con la sicurezza non si scherza…sicuramente“, scritto e diretto da Maria Sannino.

Si partirà dal racconto di storie vere di chi ha subito un incidente sul lavoro, una ferita fisica e morale che determina un cambiamento: economico, lavorativo, del modo di percepire la vita e di gestire i rapporti con noi stessi, con la società, coi familiari e così via. Non a caso questo mutamento non coinvolge solo chi subisce il trauma ma spesso riguarda anche le persone vicine alla vittima dell’accaduto. Dai racconti di storie vere si passa poi alla messa in scena di uno spaccato di vita di una “famiglia tipo” che deve fare i conti con questo cambiamento, con questa ferita, con il dolore dovuto alla morte di Gaetano, operaio caduto da un’impalcatura.

“Ciò che rende il nostro spettacolo “originale” è la ricerca di un tono profondo ma leggero – afferma Maria Sannino – Un discorso che non è mai retorica, una riflessione che apre le menti ed i cuori, che commuove certo, ma che fa sorridere perché la vita è anche fatta di ironia. È un discorso che riguarda tutti, non solo i lavoratori; la cultura della sicurezza riguarda ciascuno di noi e deve cominciare nella quotidianità e bisogna cominciare dai giovani”.

Attraverso questo spettacolo si cerca di porre l’accento sulla mancanza di rispetto delle leggi vigenti non solo da parte dei datori di lavoro ma anche degli stessi lavoratori, denunciando così l’assenza di una “cultura della sicurezza”. Mancanza che solo in questo inizio 2019 segna più di 100 morti sul lavoro e migliaia infortunati; senza pensare che i numeri sono approssimativi poiché non sempre si denunciano gli incidenti sul lavoro. Insomma, un vero e proprio “bollettino di guerra”!

