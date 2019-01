La Bisbetica Domata, la commedia dell’arte sabato 26 e domenica 27 al Teatro La Ribalta.

Finalmente arriva sul palcoscenico di via Calenda la tanto attesa nuova produzione teatrale firmata La Ribalta. Sabato e Domenica (26-27/01) sarà la volta de “La Bisbetica addomesticata”, il nuovo esperimento di commedia dell’arte riprenderà, infatti, un testo di teatro classico di William Shakespeare.

L’opera, sapientemente rimaneggiato e riscritto dalla regista Valentina Mustaro, vedrà superati i ruoli fissi della commedia dall’arte: gli attori infatti si scambieranno più e più volte durante la messa in scena, ruoli e maschere, e si ritroveranno ad interpretare d volta in volta personaggi diversi e molteplici.

Il “gioco di ruoli” è messo in atto da una compagnia di comici, protagonista della vicenda; lo spettacolo infatti è una rappresentazione nella rappresentazione, mediante il meccanismo del Metateatro fortemente presente anche nel testo originale.

La compagnia di comici si imbatte nell’ubriacone Lenza, che inveisce contro tutti e invade, senza permesso, il Teatro dove questi ultimi stavano provando; gli attori, disturbati dall’invadenza di Lenza, decidono di mettere in scena una burla a suo danno, facendogli credere di essere sempre stato un ricco signore e gettandolo tra le braccia di una donna Bisbetica e scontrosa, Caterina, la quale saprà malmenarlo a dovere. Ma la finzione prenderà una piega del tutto inaspettata e Lenza, vittima inconsapevole, si troverà a portare avanti la finzione a suo vantaggio.

ORARI SPETTACOLI :

SABATO 26 GENNAIO ORE 21:00 E

DOMENICA 27 GENNAIO ORE 19:00

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)