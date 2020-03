In questo mondo di ladri, da sabato 7 al Teatro Arbostella.

Sprint finale del cartellone comico del Teatro Arbostella di Salerno. Da sabato 7 marzo e per i prossimi tre week-end sarà in scena l’ottavo appuntamento della XIV rassegna ideata dal direttore artistico Gino Esposito. A calcare le tavole del palco della struttura di Viale Verdi toccherà alla brillante compagnia all’”Antica Italiana di Salerno”, diretta dal poliedrico Gaetano Troiano, allietare la platea della struttura di Viale Verdi con il testo “In questo mondo di ladri” scritto e diretto dallo stesso Troiano.

La vicenda narra la storia di un gruppo di poveracci napoletani che, per trascorrere le festività natalizie in modo più che dignitoso e agiato e soprattutto con la voglia di dare una svolta decisiva anche alla loro vita, organizzano e pianificano una rapina. E oltre alle banche, quale può essere un ambiente dove circolano in un solo momento tanti soldi? Ovviamente uno di questi non può che essere il Casinò. E così il gruppo, capitanato da una mente vulcanica, progetta il tutto in maniera certosina, ma contro ogni prospettiva, si troverà di fronte a mille inghippi che metteranno a dura prova “il piano perfetto”, e tra risate e colpi di scena si susseguiranno rocambolesche situazioni sino ad un finale scoppiettante tutto da vivere.

Sul palco insieme a Gaetano Troiano ci saranno Vittorio Avagliano, Giulia Esposito, Marco Monetta, Annarita D’Auria, Maria Teresa D’Ursi, Fausto Dell’Anno, Alessandro Patente, Gerry Bove, Luca De Marchi.

Spettacoli nei fine settimana 7-8-14-15-21-22 marzo 2020. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15.Costo biglietto 12 euro, ridotto 10. (si consiglia prenotazione) Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it