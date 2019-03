Il morto sta bene in salute, da sabato 30 al Teatro Arbostella.

Penultimo appuntamento del cartellone del Teatro Arbostella di Salerno. Per l’ultimo week-end di marzo e per i prossimi due di aprile a calcare la scena della struttura di Viale Verdi sarà la compagnia di prosa napoletana Zerottantuno che dopo il successo dell’anno scorso con il divertentissimo testo E’Tornata Zitella si cimenterà in un altro lavoro entusiasmante e classico della prosa partenopea ovvero “Il morto sta bene in salute” di Gaetano Di Maio.

Il testo è una sorta di giallo esilarante dove gli elementi della commedia comica sono tutti rispettati. La pièce è articolata in due atti basati sulle vicissitudini dei gestori di un piccolo albergo a conduzione familiare, Gennaro e Ninetta Bottiglieri, allorquando rivengono una borsa contenente una grossa somma di denaro. Essi sono all’oscuro del fatto che la somma era stata versata ad un killer per eliminare un concorrente di un capomafia, il quale ora pretende la restituzione dei soldi o che l’omicidio sia commesso. Il variopinto cocktail della trama, fatta di mafiosi incalliti, milioni spariti, tresche amorose e di vari equivoci, bugie e raggiri si svolge a ritmo serrato in una pensioncina denominata “Pensione della tranquillità” ma che, per ironia della sorte, sarà tutt’altro che pacata.

“Il Morto sta bene in salute” si sviluppa in un susseguirsi di situazioni comiche, gag esilaranti e colpi di scena che tra una risata e l’altra porterà lo spettatore con il fiato sospeso all’inatteso finale.

Sul palcoscenico un istrionico Felice Pace (che curerà anche la regia) con una brillante Margot Marchese saranno accompagnati da un cast di tutto rispetto e composto da Mimmo Consiglio, Francesco Pace, Roberta Principe, Giovanni Arillo, Leopoldo Conventi, Rosa Pastorelli, Bianca Cesarano, Rosaria Tricarico, Gennaro Saturnino, Elisabetta Del Giudice e Simone Di Lorenzo.

Spettacoli nei fine settimana 30-31 marzo 6-7-13-14 aprile 2019

Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10.

(si consiglia prenotazione)

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it