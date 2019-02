Il gioco serio del teatro, workshop gratuiti organizzati da Scena Teatro con artisti di fama nazionale.

“Il gioco serio del teatro” è questa l’iniziativa teatrale voluta e promossa dal regista Antonello De Rosa e patrocinata dal Comune di Salerno – con il sostegno dell’Assessorato alle Politiche Giovanili e all’Innovazione) presentata giovedì mattina nella Sala Gonfalone del Comune di Salerno.

Hanno partecipato all’incontro con la stampa: l’assessore alle Politiche Giovanili e all’Innovazione, Mariarita Giordano, il Direttore Artistico di Scena Teatro Antonello De Rosa e l’organizzatore di SCENA TEATRO, Pasquale Petrosino.

Si tratta di una iniziativa importante, che vede Scena Teatro sempre più polo sperimentale e avanguardistico di quel teatro sociale da sempre caro al regista De Rosa.

Workshop teatrali con nomi di rilevanza nazionale, il primo a marzo con l’attrice Nadia Rinaldi, volto noto del grande e piccolo schermo, una carriera importante, ha frequentato il laboratorio di Gigi Proietti, lavorando con lo stesso, televisione e cinema, vincitrice del Globo d’oro come miglior attrice protagonista nel 1991, vincitrice del Nastro d’argento come migliore attrice non protagonista nel 1992.

Il secondo sarà tenuto da un attore di prestigio napoletano Rino di Martino, che vanta numerosissime collaborazioni con il Bellini di Napoli, il terzo sarà guidato da Pino Strabioli amico del regista De Rosa, regista, attore, presentatore di successo Rai.

“Con Nadia Rinaldi,così come con Pino Strabioli – spiega Antonello De Rosa – ci sono dei progetti importantissimi, ho in previsione degli spettacoli che porteremo in giro”.

Così Scena Teatro e il Comune di Salerno si affiancano ed uniscono le forze per donare a tutti coloro che presenteranno domanda, attraverso una mail indirizzata a scenateatrosalerno@gmail.com, l’opportunità di prendere parte a workshop teatrali gratuiti.

“Questa iniziativa – sottolinea l’organizzatore di SCENA TEATRO, Pasquale Petrosino – nasce dal bisogno di offrire a tutti coloro che lo desiderano esperienze uniche e formative a riguardo di quel mondo che veicola cultura attraverso il Teatro”.