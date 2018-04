Il Dottor Futuro, sabato 14 al Teatro Delle Arti.

Dopo il successo della prima edizione, a grande richiesta, ritorna lo spettacolo “Il Dottor Futuro” che sabato 14 aprile approderà al Teatro Delle Arti a Salerno. Una commedia teatrale tutta da ridere, che gioca sulle differenze tra gli anni ottanta e la realtà contemporanea con gag esilaranti e paradossi temporali.

Reduce dall’esperienza del film “San Valentino Stories”, Pasquale Palma, tra i più amati comici napoletani, interpreta “Il Dottor Futuro”,protagonista dello spettacolo, prodotto da Best Live con Gennaro Scarpato, Pio Luigi Piscicelli, Oreste Ciccariello e le attrici Claudia Tranchese e Ida Anastasio.

La regia è affidata ad Antonio Guerriero che firma anche la sceneggiatura insieme a Palma e Scarpato. Le musiche sono a cura di Tommaso Primo, tra i cantautori più apprezzati dell’attuale scena pop e world music napoletana.

SINOSSI

Nel 1986 Eugenio Dragonara decide di farsi ibernare per sfuggire alle proprie responsabilità con la garanzia di farsi scongelare nel 2017.

Lo scienziato, Dottor Futuro, chiamato per tale operazione però muore e il lavoro toccherà al suo unico nipote, Pasquale Palma, che sarà costretto a portare a termine l’esperimento per ricevere l’eredità dello zio.

Sono diverse le ritrosie di Pasquale, prima su tutte il fatto che lui di scienza non capisce niente, e poi non è contento di portare quest’uomo in casa visto che lui non vive da solo.

Pasquale infatti è fidanzato con Chiara, una donna quasi trentenne che ama molto, ma che ancora non ha potuto sposare per evidenti problemi economici.

A completare questa bizzarra storia ci sono un avvocato, Alfonso Maria Campiello, giovane praticando presso uno studio notarile, che ha il compito di espletare le pratiche testamentarie, e un giovane studente del centro di ricerche, Nino Siniscalchi, depresso perché lasciato dalla fidanzata. A complicare non poco la faccenda c’è Lucia, mamma di Chiara e suocera di Pasquale. Riuscirà Palma a diventare il nuovo Dottor Futuro?