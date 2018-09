Il Dono in scena, domenica 7 a Mercato San Severino.

Domenica 7 ottobre alle ore 20,00 presso il Centro Sociale Marco Biagi, in Mercato S. Severino alla via Pizzone, la compagnia teatrale “la Magnifica gente do’ sud” ritorna in scena con uno spettacolo dal titolo:

Tu la doneresti la felicità? … Il Dono in scena

è una rappresentazione teatrale tratta dal libro Il Dono scritto da Alfonso Ferraioli, vuole essere un veicolo di divulgazione della cultura delle donazioni degli organi, dalla parte di chi, come l’autore, è stato ad attendere il Dono che gli ha permesso di vivere libero da una macchina, nel suo caso, ma in altri casi di vivere.

La messa in scena viene affrontata attraverso una fusione delle Arti, in cui, Prosa – Musica – Danza – Canto – Arti Audiovisive, si fondono per ottenere la realizzazione di un sogno.

Il sogno a cui Alfonso non smette mai di credere:

“… Soprattutto sognerò che non ci sia più nessuno che debba aspettare per troppo tempo con ansia il trillo di un telefono e una voce dall’altro capo che gli dica… “Si prepari a venire, l’aspettiamo, c’è un organo che può essere destinato a Lei” … e nel frattempo un’altra stella si illumina in cielo…

Magnifica gente do’ sud – Alfonso Gatto – Legalità e Futuro, tre associazioni che hanno ormai intrapreso all’unisono un vero e proprio percorso,

“in cammino verso la Responsabilità per la Vita”, collaborano insieme, per dimostrare attraverso Storie e Testimonianze la bellezza di una Vita che Rinasce attraverso le Donazioni.

#chisalvaunavitasalvailmondointero