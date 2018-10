I, Sogno di una notte di mezza estate di Shakespeare rivive al Teatro La Ribalta sabato 6.

Pronti ad accendere i riflettori sulla nuova stagione teatrale 2018/19. Riparte, infatti, la rassegna “I Diversi Volti del Teatro”, organizzata dal Teatro La Ribalta di Salerno, nata con l’intento di racchiudere il Teatro nelle sue diverse forme di spettacolo: dal musical alla commedia, dal dramma al cabaret passando per la pantomima.

Il primo appuntamento è fissato per sabato, 6 ottobre, alle 21 con lo spettacolo “Il Sogno di una notte di mezza estate” di W. Shakespeare realizzato dagli allievi della scuola di recitazione de “La Ribalta” dello scorso anno accademico. Lo spettacolo, viene riproposto come un fuori cartellone per inaugurare la nuova stagione teatrale e vanterà un pre-show alle ore 20:30 con degustazioni e musica dal vivo in compagnia degli Indo Jazz Duo.

In questa commedia Shakespeare affronta fondamentalmente due tematiche: la magia e il sogno. Per quanto riguarda la magia, essa altro non è che l’amore, che con il suo potere riesce a risolvere ogni cosa. Precisamente l’amore è simboleggiato dal succo del fiore magico che agisce proprio sugli occhi: è infatti con gli occhi che ci si innamora per la prima volta scrutando l’oggetto del proprio amore. Nel corso della commedia può sembrare che la magia crei un po’ di pasticci ed equivoci, ma in realtà è proprio grazie a questa che alla fine si risolve tutto. L’altra tematica che ricorre spesso è il sogno: il termine è presente non solo nel titolo, ma viene menzionato frequemtemente nel corso dell’opera per spiegare avvenimenti che appaiono strani e difficili da comprendere. Ma, in generale, tutto il racconto è pervaso dall’atmosfera del sogno, non solo grazie alla presenza della magia e dei personaggi fantastici, ma anche grazie allo stile e all’ambientazione suggestiva del bosco.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636



Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)