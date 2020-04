I 50 anni di Carla Gliorio, attice, donna e mamma.

Il 10 aprile compie 50 anni una donna speciale, poliedrica, eclettica, gioiosa sempre solidale con tutti.

E’ Carla Gliorio, mamma di tre splendidi ragazzi, Aurelio il maggiore, Luca e Fabio i gemelli.

Una donna impegnata nel sociale da sempre che tra lavoro, casa, famiglia con suo marito Sergio Galderisi organizza da sempre Teatro per bambini, ragazzi e adulti con grande passione presso la Parrocchia “Gesù Redentore” di Salerno. Ha recitato e frequentato L’Accademia dello Spettacolo di Elena e Gaetano Stella, curato il gruppo teatrale “Attori per caso” .

A Mercatello, nel quartiere salernitano dove vive da bambina, è un’istituzione. Riferimento per tutti, sempre dalla parte dei più deboli. Ha raggiunto il mezzo secolo ma con lo spirito e l’energia di una ragazzina, dagli occhi blu come il mare della sua città. A Carla la sua famiglia e i suoi amici augurano il meglio della vita, piena e intensa come il suo sguardo luminoso e raggiante, che coinvolge tutti.