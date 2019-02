Guardami Ancora al Teatro Arbostella.

Settimo appuntamento comico al Teatro Arbostella di Salerno dove per i prossimi tre week-end è la compagnia teatrale partenopea de’ I Filodrammatici regalare al numeroso pubblico momenti esilaranti con un testo decisamente travolgente. “Guardami Ancora” è il titolo della pièce teatrale che l’esordiente compagnia (per le tavole del palco della struttura di Viale Verdi) ha messo in scena grazie alla brillante mano del regista e primo attore Luca Silvestri.

Si tratta di una commedia divertene, ambientata ai giorni nostri e rigorosamente a Napoli, che lascerà allo spettatore, oltre a quasi due ore di risate, anche spunti di riflessione.

La storia narra di una famiglia partenopea un tantino sopra le righe dove le scappatelle del loro figlio maschio sono all’ordine del giorno. Ma alcuni problemi di natura fisica cambiano il destino del ragazzo, prossimo alle nozze con la storica fidanzata. Il giovane inizia ad avere seri dubbi se compiere o meno il grande passo soprattutto perché un incontro particolare con una persona sconosciuta gli sconvolge la vita e il suo essere. Di questo, il giovane, si confida con i propri amici fidati che invece di aiutarlo ad uscire dal vicolo cieco nel quale è capitato, con il loro fare sconclusionato e derisorio complicano maggiormente la situazione. Il tutto mentre i preparativi delle nozze fervono con la famiglia in agitazione per l’evento. Ma il giorno della cerimonia nuziale capita quello che non ti aspetti…tra risate, sbalordimento e meraviglia tutta da vivere.

Sul palco si esibiranno oltre a Luca Silvestri, Francesco Merlino, Elena Erardi, Antonello Dattilo, Silvia Spina, Nicola Cortegiano, Tony Di Sarno, Anna Maria Vittozzi, Francesco Tisi, Chiara Chiummo, Ilaria Luongo, Mario Montagna.

Spettacoli nei fine settimana 16-17-23-24 febbraio e 2-3 marzo 2019. Il sabato alle 21.15 e la domenica alle 19.15. Costo biglietto 12 euro, ridotto 10 (si consiglia prenotazione).

Info e prenotazioni: 089/3867440 – 347/1869810 – www.teatroarbostella.it