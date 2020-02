Ghirelli Young, cambio di programma per domenica 1.

Domenica 1/3 alle 17 la rassegna Young propone “Di segno in segno” anziché “AccadueO”

Perché i bambini devono sempre andare a letto anche se non hanno sonno?

Perché esiste la notte e il giorno?

Perché non si può parlare sott’acqua?

Cos’è l’aria?

Cosa c’è oltre il cielo?

Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte.

E’ il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo, E allora si cerca di capire, di “spiegare” questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano” Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra…., e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia “fantastica” ma allo stesso tempo molto reale.

Arriva domenica 1 marzo 2020 alle ore 17 al Teatro Ghirelli di Salerno, DI SEGNO IN SEGNO della compagnia toscana Giallo Mare Minimal Teatro.

Lo spettacolo di teatro d’attore e disegni dal vivo – per tutti dai 3 anni – è vincitore del Premio Gianni Rodari – città di Omegna edizione 2018 e giunge a Salerno ospite di Young rassegna teatrale per le nuove generazioni a cura di Casa del Contemporaneo in collaborazione con Le Nuvole.

“Di segno In segno è una creatura preziosa – dichiara Vania Pucci, che ha firmato il progetto drammaturgico e la regia dello spettacolo, e ne è anche protagonista con Adriana Zamboni – Uno dei nostri primi lavori che mettiamo in scena da venti anni e che non è invecchiato, anzi continua a parlare ai bambini e ancora li stupisce e a noi dà sempre molte soddisfazioni – come il Premio Rodari – ed io sono sempre felice di interpretarlo.”

Tutto inizia da una finestra che si apre per la prima volta di notte. È il pretesto per cercare di gettare uno sguardo sul mondo. E allora si cerca di capire, di ‘spiegare’ questo mondo fin dalla sua nascita, da quando era piccolo “tanto da stare in una mano”. Si spiega il perché del giorno, della notte, delle stelle, del cielo, dell’acqua, dell’aria, della terra e diventa quasi raccontare una fiaba, una storia ‘fantastica’ ma allo stesso tempo molto reale.

Un racconto per parole e immagini. Protagonista del palcoscenico, infatti, insieme all’attrice è una lavagna luminosa che aiuta l’attrice a raccontare questi grandi “fatti”: sullo schermo/ fondale si formano linee, segni, disegni, immagini, tutte realizzate in contemporanea da una disegnatrice, che sono di aiuto alla spiegazione/racconto, qualche volta la precedono, qualche volta la rendono poetica. Così l’attrice interagisce in maniera ludica con le immagini bidimensionali proiettate, manipolate a livello narrativo, in un incontro/scontro tra gesto, parola e segno.

Un invito ad essere presenti in sala rivolto a tutti i bambini ed anche a tutti gli adulti che una notte hanno aperto la finestra per guardare il cielo.

DI SEGNO IN SEGNO

Produzione Giallo Mare Minimal Teatro (Empoli)

progetto drammaturgico e regia Vania Pucci

con Vania Pucci, Adriana Zamboni

luci, musiche e collaborazione all’allestimento Lucio Diana

tecnico Roberto Bonfanti.

INFO Young teatro per la scuola

posto unico € 7 | spettacolo in lingua straniera € 8

abbonamento a 3 spettacoli € 18 [escluso spettacolo in lingua straniera]

progetto Teatro Scuola Vedere Fare € 750 (per gruppo, costituito da max. di 25 studenti)

informazioni e prenotazioni

verificare telefonicamente la disponibilità e opzionare i posti d’interesse allo 081 2395653 – 081 2397299

scaricare dal sito www.lenuvole.it o richiedere via mail il modulo di prenotazione, compilarlo in ogni sua parte ed inviarlo via fax o email entro 7 giorni dal contatto telefonico per rendere effettiva la prenotazione .

. pagamenti: in contanti o con bonifico bancario

appuntamento in biglietteria 30 minuti prima dell’orario d’inizio

le classi saranno accompagnate ai posti assegnati dal nostro servizio di accoglienza in base all’età ed alla data di prenotazione

durata media di ogni spettacolo 50’

trasporto a carico della scuola. Prima della prenotazione assicurarsi dell’effettiva disponibilità degli autobus

ogni 10/15 studenti è prevista 1 gratuità per insegnante accompagnatore

si sconsiglia la presenza dei genitori, nel caso sia indispensabile, sarà applicato il costo del biglietto dello spettacolo

INFO Young per il tempo libero

posto unico € 8 (adulti e bambine/i)

acquisto in biglietteria (da 45 minuti prima l’inizio spettacolo)

in prevendita su www.etes.it (con diritti di prevendita) fino a 12 ore prima dello spettacolo

o presso i ns. uffici fino alle ore 13.00 del giorno feriale precedente lo spettacolo

card liberi tutti: 5 ingressi € 35 | 10 ingressi € 60 |

ingressi a scelta tra tutti i titoli del cartellone

ingresso consentito fino a esaurimento posti disponibili

non acquistabile nei giorni di spettacolo

buon compleanno a teatro! solo con preacquisto | € 6 cadauno, minimo 25 ingressi

posti riservati e spazio esterno a disposizione per i 30/60 minuti precedenti lo spettacolo

Teatro Ghirelli – Lungoirno, Viale Antonio Gramsci. Interno del Parco urbano dell’Irno. Salerno.

150 posti a sedere, spazio merenda e gioco libero nel parco del teatro. Autostrada, uscita Fratte

informazioni e prenotazioni

martedì/sabato ore 10/13 e 16/20

teatroghirelli@casadelcontemporaneo.it

349 943 89 58