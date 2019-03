Frankenstein Junior, domenica 10 al Teatro La Ribalta.

Domenica, 10 marzo, alle 19 si riaccendono nuovamente i riflettori sulla rassegna “I Diversi Volti del Teatro”.

Al teatro La Ribalta di Salerno sarà di scena la Compagnia “Polo Delle Arti” con “Frankenstein Junior”. Gli attori guidati dalla regia di Valeria Alfano, porteranno in scena una loro particolare modalità di fare spettacolo, racchiusa sotto il nome di Dancing Theatre; cioè danza associata alla recitazione e all’espressività.

Un’esperienza da non perdere per gli spettatori salernitani che avranno l’opportunità di assistere ad un grande classico, tratto dal divertentissimo e mitico film di Mel Brooks, ma sotto una luce completamente diversa. Un noir in cui non mancheranno risate e musiche coinvolgenti.

Via Salvatore Calenda, 98

Per info e prenotazioni: 089 9958245 – 329 2167636

Per restare sempre aggiornati su tutte le novità, ma anche avere informazioni sugli orari dei singoli spettacoli, la disponibilità dei posti e gli abbonamenti potete consultare la nostra pagina Facebook ufficiale (Teatro La Ribalta di Salerno)