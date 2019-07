Dopo i successi de L’Amica Geniale e Gomorra Sarah Falanga porta il teatro classico greco a Paestum.

Dopo il grande successo de “L’Amica Geniale” (fiction Rai) e di “Gomorra 4” (Sky Atlantic), che l’hanno vista protagonista, Sarah Falanga torna in scena al PARCO ARCHEOLOGICO di PAESTUM, anche quest’anno, con tre spettacoli unici!

Si parte il 7 agosto 2019, alle ore 21.00, con “TRILOGIA – Antigone, Elettra, Medea: l’intimo dissenso della modernità”. Per la prima volta, le tre eroine della tragedia greca, saranno in scena insieme, in un riadattamento di Sarah Falanga, itinerante ai piedi del Tempio di Hera (c.d. Basilica).

L’estate dell’Accademia Magna Graecia prosegue con l’evento più suggestivo della Rassegna, in scena il 14 agosto 2019, ai piedi del Tempio di Nettuno: “A Mia Martini…Stella di stelle”. Sarà una serata-omaggio alla stella della musica italiana, alla presenza straordinaria della sorella, la Sig.ra OLIVIA BERTE’. L’evento inizierà alle ore 19.45, al tramonto, con la presentazione del libro “MARTINI Cocktail” di CIRO CASTALDO (biografo – Edizioni Melagrana), alla presenza di giornalisti, istituzioni e degli “amici di Mimì”. La serata procederà con lo spettacolo, in prosa e musica, di Sarah Falanga “…mi chiamano Mimì”, in scena con cinque musicisti e con gli attori dell’Accademia Magna Graecia.

La Rassegna si concluderà con un grande classico: “MEDEAE…da Euripide in poi”, in scena ai piedi del Tempio di Nettuno, il 21 agosto 2019, alle ore 21.00. La scena è un ring entro il quale il pubblico è avvolto. Persa la dimensione abituale, rompendo la “quarta parete”, lo spettatore è al centro della vicenda, proprio come succede nell’animo di chi si trova costretto a rivivere il suo dramma ogni volta che il teatro lo chiede, o meglio ogni volta che il “dovere di catarsi” richiama l’essenza di un personaggio teatrale.

Tutti gli spettacoli sono scritti, diretti e interpretati da SARAH FALANGA e dall’Accademia Magna Graecia.

La prenotazione è obbligatoria, poiché gli ingressi, per motivi di sicurezza, sono limitati.

VI ASPETTIAMO!