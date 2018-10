Concerto vintage dei Blue Champagne al Teatro Genovesi sabato 20.

Domani (sabato 20 ottobre), alle ore 21.15, inaugura la stagione 2018/2019 del Teatro Genovesi a Salerno firmata dalla Compagnia dell’Eclissi. A salire sul palco di via Sichelgaita saranno i “Blue Champagne” con un concertino vintage – come lo stesso l’hanno definito – per un recital di canzoni tratte dal repertorio del Quartetto Cetra e dello swing italiano e internazionale degli anni ’40 e ’50. In scena Marida Niceforo (piano e voce), Salvatore D’Agostino (voce), Marco De Simone (chitarra e voce), Andrea Iannone (voce), Giampiero Pierro (voce) con Germano Cosenza (basso), Luca De Simone (batteria) e Fulvio Marino (sax). Ci sarà l’amichevole partecipazione di Marcello Andria e Giovanna Adamo nei ruoli di Eleuterio e Sempretua.

Il Quartetto Cetra debuttò nel 1941 alla radio nella rivista Riepilogando, dove oltre a esibirsi “in proprio” accompagnavano i cantanti più noti; pratica che svolgevano ogni sera nei principali caffè-concerto di Roma, tra cui il Camilloni di Piazza Esedra. Lo stile iniziale del quartetto fu quello delle elaborazioni vocali jazz e swing, ispirato ai Mills Brothers statunitensi. Successivamente il gruppo trovò la propria formula, che combinava canzone e spettacolo: brani orecchiabili dai testi allegri ma con arrangiamenti raffinati, interpretati in scenette divertenti.

Domani scade anche il termine per la presentazione delle domande di partecipazione al Festival Nazionale “Teatro XS” Città di Salerno, organizzato dalla Compagnia dell’Eclissi con il patrocinio dell’IIS Genovesi – Da Vinci. Dal 2009 il festival, che quest’anno taglia il traguardo dell’undicesima edizione, richiama a Salerno, e precisamente sul palco del Teatro Genovesi, le compagnie ed i gruppi teatrali che mettono in scena spettacoli con non più di cinque interpreti, con una scenografia pensata per un piccolo palcoscenico e con una durata non inferiore ai sessanta minuti. Sin dalla prima edizione la rassegna ha inteso affermare la forte identità di un fare artistico che nasce e vive sulle tavole teatrali di tutta Italia in formato “extra small”. La formula dell’XS ha reso il festival unico nel suo genere in Italia, tanto da essere diventato un riferimento nei circuiti di settore. In questi dieci anni d’attività la geografia delle presenze ha registrato compagnie provenienti da Formia, Verona, Imperia, Bolzano, Avellino, Ancona, Perugia, Matera, Torino, Lecco, Agrigento, Venezia, Mantova, Vico Equense, Forlì, Bari, Brescia, Augusta, Napoli, Marsala, Sciacca, Genova, Gravina di Puglia, Meano, giusto per citarne alcune. In dieci edizioni sono state circa cinquanta le realtà ospitate. Per questa edizione il festival si terrà da gennaio a maggio 2019 presso il Teatro Genovesi di Salerno.

Costo del biglietto, 10 euro. Parcheggio gratuito. Per maggiori informazioni è possibile contattare la segreteria organizzativa della Compagnia dell’Eclissi ai seguenti recapiti: 089254524 – mobile 3476178242 – 3382041379