Compagnia Comica Salernitana a Giffoni Teatro venerdì 24.

C’è anche la Compagnia Comica Salernitana tra gli ospiti della XXI edizione di Giffoni Teatro, l’evento organizzato dall’associazione omonima, presieduta da Mimma Cafaro.

La compagine andrà in scena venerdì 24 agosto al Giardino degli Aranci con “Essere o non essere…qual è il problema?”, una pièce scritta a quattro mani da Giovanni Bonelli e Andrea Avallone con la partecipazione della promettente Rita Cariello e la regia di Gino Esposito.

La storia si svolge in una casa dove due fratelli, Giovanni e Andrea, sognano di fare gli attori. Giovanni è più serioso e pacato mentre Andrea è l’opposto, superficiale ed estroverso. Proprio questa diversità caratteriale è origine dei continui scontri su idee e modi di fare. Ma entrambi non saranno soli: la loro giornata verrà condita da diverse visite con personaggi molto strani che di volta in volta si presenteranno alla loro porta dando luogo a gag esilaranti e situazioni paradossali.

INFO UTILI Lo spettacolo avrà inizio alle 21.30 al Giardino degli Aranci. Nove euro il costo del biglietto d’ingresso. Per informazioni: Associazione Giffoni Teatro tel. 339 461150; www.giffoniteatro.it – info@giffoniteatro.it. Biglietteria www.go2.it. Botteghino del Teatro nei giorni di spettacolo ore 19.00 – 21,30.