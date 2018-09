Casa Babylon Teatro, presentazione della stagione venerdì 21 al Teatro Sant’Alfonso di Pagani.

Conferenza stampa di presentazione della nuova stagione di Primavera Teatro.

La conferenza stampa di presentazione di “Primavera Teatro” è per venerdì 21 settembre 2018 alle ore 11.00 presso il foyer del teatro Sant’Alfonso Maria de’ Liguori di Pagani (SA).

Saranno presenti Nicolantonio Napoli, direttore artistico di Casa Babylon Teatro, e rappresentanti dell’amministrazione comunale di Pagani.

Anche per la nuova edizione del festival di teatro per bambini e ragazzi “Primavera Teatro” si rinnova la partnership tra Casa Babylon ed il Comune di Pagani, che ha dato il suo patrocinio alla rassegna dedicata alla fascia verde.

L’incontro con la stampa sarà occasione per presentare gli spettacoli che saranno proposti al teatro Sant’Alfonso, scelti come da consuetudine tra le più interessanti proposte delle migliori compagnie nazionali di teatro specializzate per ragazzi. Oltre a questo sarà fatto il punto sulle attività di una realtà, Casa Babyon, che continua a produrre e proporre cultura in un territorio difficile, malgrado la desertificazione che lo sta interessando.