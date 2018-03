26 – Come in Mare Così in Terra, tutto esaurito al Teatro Augusteo.

Ha già raccolto un grandissimo entusiasmo “26 – Come in Mare Così in Terra”, lo spettacolo di teatro civile promosso dall’Ordine dei Giornalisti della Campania che andrà in scena giovedì 8 marzo, alle ore 21, al Teatro Augusteo di Salerno in collaborazione e con il patrocinio del Comune di Salerno, il sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio Salernitana e la partecipazione di una delegazione del Comando Provinciale dei Vigili del Fuoco di Salerno.

Tra passaparola e prenotazioni online, sono andati velocemente a ruba tutti gli inviti disponibili per assistere all’opera, realizzata con il contributo di 55 giornalisti del territorio, in omaggio alle 26 ragazze nigeriane sbarcate morte a Salerno lo scorso novembre e finalizzato a raccogliere fondi a sostegno dello Sportello di Ascolto – Centro Antiviolenza di Genere “Artemisia”, ubicato al Pronto Soccorso del plesso Ruggi dell’Azienda Ospedaliera Universitaria San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno.

LO SPETTACOLO In scena 27 giornaliste del territorio interpreteranno altrettanti monologhi scritti da colleghe e colleghi immaginando e immedesimandosi nei pensieri e nei sogni delle giovani migranti, accompagnate da 12 danzatori – Antonello Apicella, Vincenzo Barletta, Cristian Cianciulli, Gea Faye, Dario Ferrara, Simone Liguori, Giorgio Loffredo, Sara Mazzamurro, Nicol Memoli, Nunzia Prisco, Daniele Sessa, Pierfrancesco Vicinanza– che, grazie alle coreografie di Annarita Pasculli, coadiuvata dall’aiuto coreografa Annalisa Di Matteo, sottolineeranno con il movimento del corpo il significato di quanto narrato. Ad intervallare gli assoli, il monologo di una madre che racconterà il “viaggio” della figlia dal suo particolare punto di vista, mentre il testamento ideale dell’opera è affidato, sul finale, alla “voce della giustizia”, gentilmente prestata sul palco dal dott. Matteo Casale, già Presidente della Corte di Appello di Salerno.

Le musiche, originali, sono state composte ad hoc da Max Maffia, celebre chitarrista salernitano fondatore dell’etichetta Daybox Records, che ne concede gratuitamente l’uso e le eseguirà dal vivo con la sua formazione “Max Maffia & The Empty Daybox” (Annamaria Conte, Alex Taborri, Gino Ariano, Max Maffia, Valerio Valiante) a cui, in alcuni brani, si uniranno il violino di Danilo Gloriante e la voce di Lamin Ceesay.

LE FIRME E LE INTERPRETI Firmano i brani dell’opera Massimiliano AMATO, Francesca BLASI, Gabriele BOJANO, Claudia BONASI, Barbara CANGIANO, Petronilla CARILLO, Piera CARLOMAGNO, Olga CHIEFFI, Antonella D’ANNIBALE, Concita DE LUCA, Clemy DE MAIO, Monica DI MAURO, Carla ERRICO, Peppe IANNICELLI, Giovanbattista LANZILLI, Franco MATTEO, Ivano MONTANO, Felice NADDEO, Carlo PECORARO, Erminia PELLECCHIA, Enzo RAGONE, Mariano RAGUSA, Paolo ROMANO, Eduardo SCOTTI, Andrea SIANO, Angela TROCINI, Monica TROTTA, Ketty VOLPE.

A dare anima, corpo e voce ai loro testi le giornaliste Barbara ALBERO, Alessia BIELLI, Simona CATALDO, Rosa COPPOLA, Federica D’AMBRO, Silvia DE CESARE, Francesca DE SIMONE, Alessandra DE VITA, Giovanna DI GIORGIO, Pina FERRO, Rossella FUSCO, Lucia GALLOTTA, Rosanna GENTILE, Ersilia GILLIO, Carmen INCISIVO, Barbara LANDI, Alessandra LOMBARDI, Matilde PISATURO, Carla POLVERINO, Romina ROSOLIA, Giorgia SABATINI, Francesca SALEMME, Carolina SORRENTINO, Rosita SOSTO ARCHIMIO, Eleonora TEDESCO, Lucia TROTTA, Cinzia UGATTI (quest’ultima interpreta la madre).

LE COLLABORAZIONI La messa in scena è stata resa possibile grazie alle generose collaborazioni di alcuni professionisti che hanno sposato il progetto, a partire da Carla Avarista (consulenza teatrale) e Antonella Iannone (consulenza artistica). L’immagine scelta per presentare l’iniziativa è stata gentilmente messa a disposizione dall’artista Olga Marciano ed è tratta dal suo dipinto “Safiya” (olio su tela, cm 200×180 – 2017); il progetto grafico è di Enzo Figliolia. A volontario servizio dell’evento, le acconciature sono a cura di I CASOLA Consulenti di Bellezza, il trucco di Linda Baiardini e Francesco Trotta (centro estetico Tiarè). Partner dell’iniziativa è anche Coldiretti Salerno.

INFO UTILI La serata avrà inizio alle ore 21. Tutte le informazioni sull’iniziativa sulla pagina facebook.com/26ComeinMareCosiinTerra.