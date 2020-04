Zona Orientale Rugby raccoglie 1.500€ per pacchi alimentari.

Non un passo indietro sul campo da rugby, non un “pacco” indietro contro l’emergenza

Coronavirus. La campagna # alimentiamoilsostegno , lanciata lo scorso 31 marzo dalla Zona

Orientale Rugby Popolare Salerno, ha già ricevuto risposta da tantissimi nuovi compagni di

squadra: i cittadini solidali. Grazie all’adesione di decine di donatori – 32 in soli 3 giorni – i

rugbisti e le rugbiste hanno raccolto oltre 1.500,00 euro. Gran parte della somma raccolta è

stata utilizzata per acquistare 5 prodotti di prima necessità – olio, latte, biscotti, carta

igienica e tovaglioli – che andranno a integrare 200 pacchi di generi di prima necessità, che

rispondono ai parametri fissati dalla Protezione Civile, composti dalla Parrocchia

Sant’Eustachio.

Con le risorse rimanenti della stessa raccolta, la Zona Orientale ha completato altri 25

pacchi, di cui 12 già distribuiti ad altrettanti beneficiari, tra famiglie italiane, straniere e

rifugiati, raggiungendo complessivamente 44 persone. In totale, la spesa è stata di 1.330,23

euro, rendicontati pubblicamente sulla pagina Facebook dell’associazione sportiva.

Non ci si può limitare a ringraziare tutti i donatori che finora si sono fatti avanti. Come si

farebbe in uno spogliatoio dopo una grande vittoria, vogliamo sottolineare che aver segnato

quei 225 punti significa aver aiutato centinaia di famiglie in difficoltà, e lo abbiamo fatto

tutti insieme, ognuno con il suo contributo. E possiamo fare ancora tanto grazie a al

supporto di tanti altri.

È possibile continuare ad ALIMENTARE il Sostegno in due modi:

– bonifico sull’iban: IT06 B035 9901 8990 5018 8538 873, codice BIC: CCRTIT2TXXX, intestato

a Zona Orientale Rugby Popolare Salerno – Causale “Donazione emergenza COVID-19”.

– versamento Paypal sull’account: zonaorientale.rugby@gmail.com , specificando che si

tratta di “Pagamento per familiari e amici.

**

La Zona Orientale Rugby Popolare Salerno è un’Associazione Sportiva Dilettantistica

ufficialmente riconosciuta ed affiliata alla Federazione Italiana Rugby e al CONI . Ha come

obiettivo lo sviluppo e la diffusione di attività sportive connesse alla disciplina del rugby,

intese come mezzo di formazione psico-fisica e morale dei soci e degli atleti. L’idea fondante

è quella di intendere lo sport come un diritto che deve essere garantito a tutti, senza

discriminazioni di carattere economico, etnico, di genere e orientamento sessuale. È iscritta

per il terzo anno consecutivo ai campionati federali con due squadre: la maschile in serie C

regionale, la femminile nella Coppa Italia Seven.